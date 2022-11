Il convoglio eccezionale visto da vicino (VIDEO): è lungo 70 metri e pesa 380 tonnellate

BOLZANO. Da Milano all'Austria per consegnare un enorme trasformatore per la produzione di energia elettrica: ha lasciato il Trentino, arrivando in Alto Adige, l'enorme convoglio eccezionale che la scorsa notte ha attraversato la Ss12 sul territorio provinciale e per il quale le autorità hanno disposto una serie di chiusure notturne lungo la statale (Qui Articolo).

Come riportato infatti da diversi utenti sui social, il convoglio (lungo ben 70 metri e dal peso di 380 tonnellate) è arrivato a Bolzano intorno all'1, dove le autorità erano in azione per permetterne il passaggio. Il carico è stato uno dei più pesanti transitati sulle strade trentine negli ultimi tempi e nel mese di novembre, ha spiegato il Servizio gestione strade, saranno altri due i convogli analoghi diretti a Nord.

Per sostenere il trasformatore (un cubo di circa 3 metri di lato), sistemato nella zona centrale, sono state utilizzate due motrici (una in testa ed una in coda) ed un grande numero di ruote (circa un centinaio) ed il viaggio dal capoluogo lombardo all'Austria durerà circa una settimana. Nelle prime ore di ieri mattina (Qui Articolo), il convoglio si trovava ancora in Trentino, all'altezza di Cadino, e da lì è poi ripartito nella notte verso la sua destinazione.