Un'altra tragedia in montagna, 25enne precipita nel vuoto sul Monte Magro: è la terza vittima in pochi giorni

Il giovane pusterese è la terza vittima in pochi giorni dopo che ieri sono stati ritrovati i corpi di Nicola Spagnolo in Trentino e di un alpinista romano in Piemonte

ANTERSELVA. Ancora una tragedia in montagna in questo autunno che assomiglia tanto all'estate (e non a caso il soccorso alpino ha emesso alcune raccomandazioni) anche da questo drammatico punto di vista. Vittima, questa volta, un 25enne di Brunico, della Val Pusteria, che ieri non ha fatto ritorno a casa dopo essere andato a fare un'escursione sul monte Magro situato nel Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina.

Il corpo del giovane è stato recuperato dopo che i familiari avevano dato già ieri l'allarme per il mancato rientro del giovane, ed è stato elitrasportato ad Anterselva. Il giovane, che stava scalando in solitaria, probabilmente è inciampato ed caduto durante l'ascesa. Il corpo è stato ritrovato a quota 2.400 metri circa dopo essere precipitato per un centinaio di metri.

Ieri altri due macabri ritrovamenti. In Piemonte sul Monte Argentera, in provincia di Cuneo era scomparso un alpinista romano ed è stato ritrovato in mattinata privo di vita ai piedi del passo delle Rovine dagli uomini del soccorso alpino piemontese dopo che i familiari ne avevano denunciato la scomparsa. Ed è stato trovato anche il corpo di Nicola Spagnolo in Trentino nel Lagorai. Il giovane veneto era scomparso da più di una settimana.

Si era avventurato in alcune escursioni solitarie nel Lagorai salvo poi far perdere le sue tracce. Anche in questo caso era arrivato l'allarme dei genitori e si era attivata la macchina dei soccorsi. Caso ha voluto, però, che a ritrovare il 26enne siano stati dei familiari saliti in quota ieri nonostante le decine di persone che avevano operato nei giorni precedenti tra droni, cani, elicotteri.

Il giovane recuperato morto in Alto Adige è stato recuperato questa mattina dagli operatori del soccorso alpino con il Plikan2.