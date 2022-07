Vandalizzato il mosaico monumentale del “Cristo benedicente” all’ex Artigianelli (FOTO), Fdi: “Va restaurato e riposizionato”

Ignoti hanno vandalizzato il monumentale mosaico del “Cristo benedicente”, conservato all’interno del complesso ex Artigianelli a Susà di Pergine Valsugana. Fratelli d’Italia: “Di fronte all’incoscienza umana niente è per sempre”

PERGINE VALSUGANA. “Onorate dio Patrick”, è questa una delle scritte che hanno vandalizzato il monumentale mosaico del “Cristo benedicente”, conservato all’interno del complesso ex Artigianelli a Susà di Pergine Valsugana. A renderlo noto i consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia, Claudio Cia, Alessia Ambrosi e Katia Rossato che commentano: “Di fronte all’incoscienza umana niente è per sempre”.

Come ricorda lo stesso Cia (che aveva presentato la proposta) nell’assestamento di bilancio del 2020 era stato approvato un ordine del giorno per promuovere il recupero del complesso ex Artigianelli, nonché la salvaguardia e il restauro del mosaico realizzato dall’artista Mino Buttafava. L’opera peraltro avrebbe dovuto essere spostata in una scuola, tanto che l’assessore alla Cultura Mirko Bisesti aveva rassicurato Cia sul fatto che le risorse per effettuare l’operazione erano presenti nel bilancio provinciale.





“Pur riconoscendo l’impegno della Giunta provinciale – affermano da Fratelli d’Italia – l’auspicio è che si possa procedere al più presto allo spostamento e restauro del mosaico monumentale per permettere la sua salvaguardia, evitando in questo modo che possa essere ulteriormente danneggiato e vandalizzato, rendendo finalmente giustizia a un’opera d’arte che per troppo tempo è stata alla mercé dell’incuria”.