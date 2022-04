Weekend di terrore, picchiata e violentata più volte dal fidanzato e richiusa in casa: 50enne condannato a 13 anni di carcere

L'episodio è avvenuto in Valle dei Laghi, l'uomo è stato condannato a tredici anni di reclusione per violenza sessuale pluriaggravata, violenza privata e lesioni. La donna era riuscita a scappare calandosi da una finestra dell'abitazione

TRENTO. Botte, violenze di ogni genere, minacce e tanto altro. Sono stati tre giorni drammatici quelli vissuti da una donna in balia del fidanzato rinchiusa in un'abitazione della Valle dei Laghi.

Nelle scorse ore l'uomo, un trentino di 50 anni circa, è stato condannato a 13 anni di reclusione per violenza sessuale pluriaggravata, violenza privata e lesioni. La donna era riuscita a scappare dalla finestra finendo poi in ospedale.

La vicenda risale al 2020, i due vivevano assieme da circa un anno. Il weekend di terrore è iniziato con un litigio che si è trasformato in pochissimo tempo in una vera e propria aggressione fisica dell'uomo nei confronti della donna.

Prima le botte violente e poi l'orrore con la violenza sessuale. Le urla di aiuto furono sentite anche dall'anziana madre di lui che abitava vicino.

Durante il processo, agli atti anche un video-shock dell'imputato, in cui la donna, svestita e inginocchiata di fronte a lui, viene obbligata a chiedergli scusa.

La donna con diverse ferite è riuscita poi a scappare dalla casa calandosi dalla finestra. Arrivata in strada alcuni cittadini si sono accorti delle condizioni in cui si trovava e le hanno subito prestato soccorso ed è stata poi trasferita in ospedale.

Da qui sono iniziate immediatamente le indagini dei carabinieri che hanno portato all'arresto dell'uomo. Nelle scorse ore è arrivata la condanna: 13 anni di carcere. Il 50enne dovrà pagare all'ex compagna anche una provvisionale di risarcimento da 100 mila euro.