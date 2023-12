A22, bilancio con numeri da record: fatturato a quota 376 milioni e nel 2024 in manutenzioni andranno 64 milioni

Nell'ultimo Cda è stato approvato il finanziamento alle società ferroviarie del Gruppo Autobrennero Rtc e InRail per l’acquisto di nuove locomotive e la realizzazione di 13 barriere fonoassorbenti nel Comune di Campo di Trens (provincia di Bolzano) per un investimento di 28,7 milioni

TRENTO. Numeri da record anche quest'anno per quanto riguarda il bilancio dell'Autostrada del Brennero. Il fatturato previsto per l’anno che si sta per chiudere tocca infatti i 376,48 milioni di euro, con un valore della produzione che si attesta a 414,4 milioni.

I numeri sono stati presentati dall’Amministratore Delegato di Autostrada del Brennero Diego Cattoni nel corso del Cda durante il quale è stato approvato anche il finanziamento alle società ferroviarie del Gruppo Autobrennero Rtc e InRail per l’acquisto di nuove locomotive e la realizzazione di 13 barriere fonoassorbenti nel Comune di Campo di Trens (provincia di Bolzano) per un investimento di 28,7 milioni.

Anche quest’anno il Cda presieduto da Hartmann Reichhalter ha deliberato di destinare 68 milioni del budget 2024 per la manutenzione ordinaria lungo l’arteria. La quota più importante, pari a 16,6 milioni, si concentra sulle pavimentazioni, seguite dalla spesa in sistemi informatici, telematici e impianti tecnici con 12,3 milioni e da quella delle opere d’arte (ponti, viadotti ecc), che assorbono 10,3 milioni dello stanziamento totale.

Quindi vengono gli importi dedicati al corpo autostradale, tutto ciò che in pratica sta sotto le asfaltature con 5,7 milioni. Il resto si distribuisce in interventi di varia natura, tra cui la cura del verde, le operazioni invernali, le gallerie o le barriere di sicurezza.

Fa capo al principio di sostenibilità anche un altro significativo investimento votato oggi dal Cda: i consiglieri hanno deliberato un finanziamento per le Società ferroviarie del Gruppo RTC Spa e InRail Spa finalizzato all’acquisto di nuove locomotive per un importo complessivo di 6 milioni (4 a RTC e 2 a InRail) necessari a coprire la prima tranche di pagamento dei mezzi.

Le nuove locomotive risulteranno fondamentali per sviluppare traffici interoperabili nell’area del Centro ed Est Europa, ridurre l’incidenza delle locomotive a noleggio e prepararsi alla futura apertura del tunnel del Brennero, dove sarà possibile transitare solo con locomotive alimentate con tensione a 25kV, oggi non presenti nel parco macchine. “L’intermodalità – ha concluso l’Amministratore Delegato Cattoni – rappresenta uno dei pilastri della mobilità del futuro. Si tratta di una scelta strategica, su cui abbiamo puntato ancora dagli anni Novanta e su cui continueremo a investire”.