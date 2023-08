Abbattimento lupi, via libera dal Tar: respinte le richieste di sospensione degli animalisti

Il presidente del Tribunale amministrativo regionale di Trento, Fulvio Rocco, ha respinto le richieste di sospensione cautelare del decreto di abbattimento firmato dal presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti: via libera, dunque, all'abbattimento di due dei lupi del branco responsabile delle predazioni nel territorio di Malga Boldera, in Lessinia

Foto d'archivio

TRENTO. Abbattimento di due lupi in Lessinia: il presidente del Tribunale amministrativo regionale ha respinto, con tre decreti, le richieste di sospensione cautelare del decreto del presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti, che ha ordinato l'uccisione di due degli animali appartenenti al branco responsabile delle predazioni nel territorio di Malga Boldera, in Lessinia (Qui Articolo).

La decisione di Fugatti, la prima di questo tipo in Italia, era stata contestata da diverse associazioni animaliste (Enpa, Wwf, Leidaa, Oipa e Leal). Nelle loro motivazioni i giudici amministrativi hanno rilevato come il prelievo di due esemplari non solo non comprometta l'integrità complessiva della specie sul territorio trentino, ma nemmeno nell'area geografica della Lessinia, dove secondo le autorità sarebbero 30 gli esemplari di lupi presenti.

Argomentazioni già ribadite dai tecnici di Ispra nel parere citato dalle autorità provinciali all'interno del decreto stesso, nel quale si precisa come l'obiettivo sia anche quello di garantire un effetto di dissuasione nel resto del branco (che ha causato ben 5 predazioni in poco più di un mese nonostante la presenza sul posto di una rete anti-lupo). Lo stesso ragionamento non può invece essere applicato agli orsi presenti sul territorio, che vivono e agiscono isolatamente. La camera di consiglio è fissata per il prossimo 14 settembre.

Una precedente istanza di sospensione, richiesta ancora una volta dalle associazioni animaliste, era stata respinta dal Tar alla fine di luglio (Qui Articolo) con i giudici che già allora avevano riconosciuto la legittimità della decisione presa da Piazza Dante per la rimozione dei due esemplari.