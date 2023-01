Arrestati ladri da 'record', in pochi mesi ben 47 furti in tutto il nord Italia: rubavano anche le offerte nelle chiese

VERONA. In Veneto ma non solo. Sono ben 47 i furti in 5 mesi fatti da una vera e propria banda di criminali che i carabinieri, attraverso le indagini, sono riusciti a individuare. Si tratterebbe di due astigiani, ritenuti autori di 47 furti aggravati in concorso.

La banda è riuscita a colpire in diverse zone del nord Italia a partire da Verona, Varese, ma anche nelle province di Asti, Torino, Cuneo, Vercelli, Alessandria, Cremona, Piacenza e Novara.

I due pianificavano raid in gran parte delle regioni padane, ai danni di apparati automatici self-service di foto-tessere e di quelli per la distribuzione di acqua potabile, le cosiddette "casette dell'acqua".

I due riuscivano a impadronirsi del contante presente e poi si allontanavano per raggiungere l'obiettivo successivo, nella maggior parte dei casi in Comuni isolati o anche luoghi di culto.

Già nel 2021 erano stati denunciati per reati analoghi.