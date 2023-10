"Attenzione a due persone che cercano di rapire i bambini". L'audio diventa virale in Trentino ma è una fake news

Di fatto possiamo etichettarla come una "fake news", "montata" non ad d'arte (non ve ne sarebbe alcun motivo se non quello di fomentare paure) ma, ci auguriamo, in modo inconsapevole da chi ha probabilmente ha male interpretato una situazione e si è eccessivamente preoccupato. Ma, nell'epoca dei social, della messaggeria istantanea e del "passaparola" virtuale, quella che è a tutti gli effetti una "non notizia" si è diffusa a macchia d'olio, diventando improvvisamente "vera" o "attendibile".

L'oggetto del contendere è un messaggio audio, della durata di 1 minuto e 23 secondi, partito dalla val di Fiemme e arrivato sino agli estremi di tutto il Trentino, dalla valle del Chiese alla Vallagarina, dalla Valsugana sino alla val di Sole. Tantissime le richieste di verifica arrivata anche a il Dolomiti per chiederci se fosse vero o meno l'inquietante messaggio. Nell'audio si racconta di alcuni presunti tentativi di rapimento (che sarebbero avvenuti a Tesero e a Carano) messi in atto da una fantomatica coppia di persone (uomo e donna) che avrebbero tentato di sottrarre - in luogo pubblico - due bambini, in due diverse località, ai genitori. Secondo il racconto la donna sarebbe scesa dal furgone per cercare di agguantare i bambini, mentre l'uomo restava alla guida del mezzo pronto a scappare.

Successivamente, e qui parliamo di un secondo messaggio audio, che ha fatto il giro della provincia, si parlava ancora di un tentativo di rapimento ai danni di alcuni ragazzi nel comune di Aldeno (nel quale la signora narrante esordisce con "mi hanno raccontato ieri sera..."), con questi giovani che si sarebbero salvati inforcando le biciclette ed entrando in un cancello. Appare difficile comprendere come una sola donna possa pensare di rapire contemporaneamente due bambini ma tant'è.

I due messaggi audio (che "girano" su whatsapp alla velocità della luce, complici gli "inoltro" multipli nei gruppi di genitori di tutte le classi di tutte le scuole) hanno avuto l'effetto di creare un certo allarmismo tra i genitori e il "telefono senza fili" del "detto", "non detto", "sentito" ha poi fatto il resto, aggiungendo particolari in messaggi di testo che spesso accompagnano il vocale.

Di sicuro sappiamo che le forze dell'ordine, dopo le prime segnalazioni ricevute, non hanno sottovalutato la cosa ed effettuato i controlli del caso (visionando anche i filmati di alcune telecamere), senza però trovare il benché minimo riscontro. Dunque una fake news in piena regola che in quanto tale, creando paura e sospetti, è bene smentire. Massima attenzione al comportamento dei bambini quando giocano in un parco o in uno spazio pubblico certamente sì (come già fanno tutti i genitori), allarmismo ingiustificato e procurati allarmi gratuiti no.