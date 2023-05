Black out agli ospedali Santa Chiara e villa Igea, attività temporaneamente sospese e due persone bloccate negli ascensori

Qualche disagio alle attività diagnostiche e in alcuni ambulatori a causa del black out che ha interessato gli ospedali Santa Chiara e villa Igea. Liberate due persone rimaste bloccate negli ascensori

TRENTO. Black out agli ospedali Santa Chiara e Villa Igea di Trento. Un disagio che ha provocato il temporaneo blocco dell'attività di alcuni ambulatori e la sospensione per un tempo limitato delle attività diagnostiche. La società che gestisce la rete di distribuzione, spiega l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ha confermato un problema tecnico sulla linea a cui è stato rimediato.

Qualche disagio alle attività e due persone rimaste bloccate negli ascensori. "Un po’ di spavento - dice l'Apss - ma nessuna conseguenza: sono state prontamente soccorse e liberate".

Il black out elettrico si è verificato intorno alle 8.30 di oggi, venerdì 26 maggio, e ha interessato i due poli sanitari di Largo Medaglie d'oro e via Malta.

"Le strutture ospedaliere - spiega l'Azienda provinciale per i servizi sanitari - sono comunque attrezzate per far fronte a contrattempi di questo genere. Tutti i gruppi elettrogeni sono stati attivati prontamente e hanno iniziato a erogare l’energia necessaria al funzionamento degli impianti fino al ripristino del servizio dopo qualche minuto".

Si è verificato qualche disagio per i pazienti. "In particolare, in alcune Unità operative del Santa Chiara e di Villa Igea l’interruzione improvvisa dell’energia elettrica ha comportato il blocco dei macchinari e la temporanea sospensione degli esami diagnostici, senza che si verificassero altre anomalie", conclude l'Apss.