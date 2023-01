"Caldo record a Capodanno": a Bolzano minima di 5 gradi. In Trentino zero termico ancora oltre i 3mila metri: ecco le previsioni per i prossimi giorni

Quello appena trascorso, spiega Dieter Peterlin (meteorologo della Provincia di Bolzano), è stato il Capodanno più mite da quando sono iniziate le misurazioni in Alto Adige: ecco i dati. Situazione analoga anche in Trentino, dove lo zero termico resta al di sopra dei 3mila metri

BOLZANO. “Il nuovo anno inizia con un caldo record: mai da quando sono iniziate le misurazioni un Capodanno è stato così mite”. Sono queste le parole con cui Dieter Peterlin, meteorologo della Provincia di Bolzano, commenta le temperature toccate nella notte di San Silvestro in Alto Adige, con minime di 5 gradi centigradi sia a Bolzano che a Merano.

La colonnina di mercurio, ha specificato Peterlin, è scesa fino a 3 gradi a Silandro e Bressanone, a 2 gradi a Nova Ponente e Terento, a 1 grado a Resia e a zero gradi a Brunico e Selva di Val Gardena. Valori negativi invece a Dobbiaco (-1 gradi centigradi) e Vipiteno (-2). “La maggior parte dell'Alto Adige – ha scritto l'esperto – ha trascorso una notte senza gelate grazie a una massa d'aria subtropicale combinata con nebbia alta”.

I dati altoatesini si inseriscono in ogni caso in un conteso di calore eccezionale su buona parte del continente europeo: come riportato dagli esperti della Società meteorologica Alpino-Adriatica infatti (Qui Articolo) nella giornata di ieri la colonnina di mercurio è arrivata a segnare anche 20 gradi centigradi sugli altipiani bavaresi. Il tutto dopo un 2022 da record per quanto riguarda le temperature (Qui Articolo), anche sul nostro territorio.

E proprio in Trentino il dato relativo allo zero termico registra ancora valori molto alti con una quota prevista nella serata e nottata di oggi tra i 3000 ed i 3100 metri e con temperature quindi particolarmente miti per il periodo e marcata inversione termica. Tra lunedì e martedì però, dicono gli esperti di Meteotrentino, una perturbazione scorrerà lungo l'arco alpino verso est, anche se con effetti limitati sulla nostra provincia (già da mercoledì le correnti tenderanno a disposti da nord-ovest determinando giornate più soleggiate).

In generale nella giornata di domani (lunedì 2 gennaio) si vedrà la presenza di nubi basse e diffuse nel fondovalle al mattino, con tratti soleggiati nelle ore centrali della giornata e temperature in lieve calo. Martedì invece sarà molto nuvoloso, con possibilità come detto di alcune deboli o debolissime precipitazioni sui settori meridionali e quota neve prevista a 1.800 metri di altitudine. Da mercoledì a venerdì sarà poi soleggiato.