“Ondata di calore eccezionale sull'Europa”: massime superiori a 20 gradi in Germania (e in Trentino lo zero termico è a quota 3.500 metri)

A riportare la situazione è la Società meteorologica Alpino-Adriatica, che parla per domani (1 gennaio 2023) di anomalie termiche su “alcuni milioni di chilometri quadrati di territorio europeo, fino alla Russia, superiori ai 15 gradi centigradi e localmente fino a 20 gradi”

TRENTO. Ondata di calore eccezionale sull'Europa a Capodanno: dopo un 2022 da record per quanto riguarda le temperature (Qui Articolo), l'anno nuovo si aprirà nel Vecchio continente con anomalie termiche su buona parte del territorio, che stanno già portando il 31 dicembre la colonnina di mercurio fino ai 20 gradi centigradi sugli altipiani bavaresi. A riportare la situazione attuale nel cuore dell'Europa è la Società meteorologica Alpino-Adriatica: "Sugli altipiani bavaresi, in Germania, a 730 metri di quota la minima notturna è stata di +14 gradi centigradi e la temperatura attuale supera i +20 gradi: stiamo parlando di anomalie positive di almeno venti gradi rispetto ai valori normali di fine dicembre/inizio gennaio". Temperature indotte, dicono gli esperti: "Dall'anticiclone di origine africana che ha portato in queste ore lo zero termico a 3.300-3.500 metri di quota, in pratica come dovrebbe essere tra giugno e luglio". Lo stesso valore (3.500 metri) è segnalato tra oggi e domani anche sul nostro territorio, si legge sul sito di Meteotrentino, dove da martedì è però probabile "l'ingresso di una nuova perturbazione con alcune deboli o debolissime precipitazioni, nevose oltre i 1.800 metri". "Mancando le inversioni al suolo – scrivono ancora gli esperti della Società Meteorologica Alpino-Adriatica – le temperature così alte sono indotte dai venti di caduta dalle Alpi in seno al flusso sud-occidentale in quota. Sul versante sopra vento delle Alpi (il nostro) anomalie leggermente più contenute a causa degli effetti orografici che portano un po' di stau e nubi 'basse' (ma nemmeno troppo) con inversioni generalmente al di sotto dei 1.500 metri di quota". In generale, parlando della giornata di domani (1 gennaio 2023): "Alcuni milioni di chilometri quadrati di territorio europeo fino alla Russia si troveranno con anomalie positive superiori ai 15 gradi centigradi, localmente fino a 20 gradi".