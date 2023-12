Caos open day, nei centri vaccinali di Trento lunghe code e cittadini arrabbiati in fila

Non sono mancati i problemi in questa prima parte di giornata dell'Open Day vaccinale. Momenti di affollamento si sono registrati a Trento ma anche in altri centri vaccinali del territorio

TRENTO. Chi con prenotazione e chi senza prenotazione. Oggi in tutto il Trentino vi è l'apertura straordinaria dei centri vaccinali. Quello che sarebbe dovuto essere un appuntamento per invogliare le persone alla vaccinazione contro il Covid sembra riscuotere, al momento, un forte successo per quanto riguarda la risposta dei cittadini. A non funzionare, purtroppo, ancora una volta, è stata l'organizzazione e la comunicazione dell'azienda sanitaria.

Fin dalle prime ore, infatti, soprattutto nei punti di somministrazione a Trento, si sono formati veri e propri assembramenti di persone. Alcune con la prenotazione e altre senza prenotazione costrette in alcuni casi a girare da un centro all'altro per ottenere il vaccino.

Per quanto riguarda la città di Trento, l’open day viene fatto nel centro vaccinale del Centro per i servizi sanitari di viale Verona. Chi ha già una prenotazione fatta tramite Cup online dovrebbe invece andare al Centro vaccinale di via Conci.

Al centro vaccinale di viale Verona, evidentemente, non si aspettavano che così tanti cittadini decidessero di vaccinarsi senza prenotazione. Molti cittadini si sono trovati davanti a lunghe cose e dopo aver atteso diverso tempo sono stati anche dirottati al centro vaccinale di via Conci dove erano presenti, invece, i prenotati attraverso Cup. Questo ha portato non poca confusione fra i cittadini presenti con tanto di arrabbiati per chi, nonostante la prenotazione, è stato costretto ad attendere ben oltre i tempi indicati.

Momenti di affollamento si sono registrati anche in altri centri vaccinali del territorio.