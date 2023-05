"C'è tanta paura'', i vigili del fuoco della Val di Fassa in Emilia Romagna impegnati nelle evacuazioni: ''Fino all'ultimo le persone ci chiedono di attendere di abbandonare casa"

Sono diversi i corpi del vigili del fuoco del Trentino impegnati in Emilia Romagna in queste ore. A Conselice i vigili della Val di Fassa stanno aiutando la popolazione ad evacuare, l'acqua è arrivata a oltre 80 centimetri

CONSELICE. Dalla mattina alla sera. L'impegno dei vigili del fuoco e senza sosta. Gli operatori partiti dal Trentino, assieme alla Croce Rossa e ad altro personale della Protezione civile, stanno operando in diversi comuni. Nessuno risparmia forze, si scava nel fango e si cerca di portare in salvo più persone possibili.

A Conselice ad operare in queste tremende ore ci sono i vigili del fuoco dei corpi della Val di Fassa. “Stiamo evacuando le persone e non è facile” ci spiega Alessandro Dantone del corpo dei vigili del fuoco di Canazei. Lui assieme ad altri vigili del fuoco, Luca Testor, Andrea Lollo, Marco Pescol, Luca Zulian e Matteo Camerano, appartenenti ai corpi della Val di Fassa, si trovano nel ravennate. Altri corpi del Trentino, invece, stanno operando sparsi in varie zone dell'Emilia Romagna martoriata dal maltempo.





A Conselice l'acqua è salita molto velocemente ed è per questo che è stato chiesto alla popolazione che si trova nelle zone più pericolose di evacuare. Purtroppo manca anche la corrente e quindi l'idrovora non funziona. Acqua e fango hanno già portato via tutto e rimane solo la disperazione dell'aver perso ogni cosa. Un disperazione che viene raccolta da chi sta aiutando la popolazione a lasciare la propria abitazione.





“In alcune zone – ci racconta Alessandro Dantone – alle persone sono state lasciate poche ore per abbandonare la propria casa. Alcuni decidono di andarsene via subito, altri, però, vogliono rimanerci fino all'ultimo”.

Negli occhi dei cittadini c'è paura e dolore. “Quando li aiutiamo ad uscire di casa per andare in un centro di accoglienza – spiega il vigile del fuoco di Canazei – ci dicono subito di non aver mai visto una cosa del genere. L'acqua è arrivata a 70 centimetri, in alcuni luoghi arriva anche a 80 centimetri”.

Chi non ha possibilità di salire ai piani alti deve lasciare tutto e andarsene. È il dramma di chi deve lasciare la propria casa, le stalle, le bestie. “Ci sono tanti anziani. Qualcuno decide di portarsi dietro qualcosa a cui è affezionato, una borsa con dei vestiti e nient'altro” continua Dantone. Tutti vengono accompagnati nei centri di accoglienza che sono stati allestiti dai comuni e dove, se necessario, ci sono le cure mediche e tutte quello che serve.





E i vigili del fuoco trentini continuano ad andare da una casa all'altra. Nonostante la fatica lavorano senza mai fermarsi dall'alba fino a quando fa buio. Uno sforzo che viene sempre ripagato con un “grazie”, un sorriso, un abbraccio forte.

“Posso solo ringraziare i miei ragazzi – ha affermato Giuseppe Constantino, comandante dei vigili del fuoco di Canazei – che senza esitare e senza preavviso, sono partiti per aiutare la popolazione dell'Emilia Romagna. Sembra banale, però quando partono i tuoi uomini, sei sempre preoccupato e speri che vada tutto bene, perché hanno tutti a casa qualcuno che li aspetta e che è in pensiero per loro. Sono fiero di loro”.