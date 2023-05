Maltempo, situazione drammatica in Emilia Romagna (FOTO e VIDEO): 14 fiumi esondati, 23 comuni coinvolti. Dal Trentino ancora partenze per aiutare la popolazione

TRENTO. Non si ferma l'impegno del Trentino per la popolazione dell'Emilia Romagna colpita dal maltempo nelle ultime ore.

La Protezione civile già ieri era partita per supportare le popolazioni di sei comuni in Emilia, investiti da una nuova ondata di piogge intense. Un impegno, quello messo in campo dal nostro territorio, che ha coinvolto inizialmente una cinquantina di persone, e che testimonia ancora una volta la solidarietà del sistema trentino.

Nelle scorse ore sono partiti altri vigili del fuoco. Il corpo di Levico è riuscito in poche ore ad organizzare una squadra con imbarcazione, direzione Castrocaro. A partire in aiuto all'Emilia sono stati Fabrizio Zeni, Daniele Ferrari e Matteo Andretta.

Partita la seconda squadra con Land Rover e gommone per portare soccorso alla popolazione di Cesena e provincia



Altre partenze, sempre nelle scorse ore da altri corpi dei vigili del fuoco del Trentino.

La situazione in Emilia Romagna è molto grave. “Sono presenti sei colonne mobili regionali, circa 5 mila sono le persone evacuate alcune per prevenzione altre per evacuazione coatta altre volontaria. Ma potrebbero anche essere di più. Siamo pronti a intervenire come governo. Già abbiamo deliberato 10 milioni per le prime spese e le prime urgenze” ha affermato Nello Musumeci, ministro per la protezione civile.





Purtroppo, al momento sono tre le vittime accertate. Altri tre i dispersi, tutti nella provincia di Forlì-Cesena ha fatto sapere la Regione.

L’emergenza è tuttora nel pieno e la priorità è mettere in sicurezza tutta la popolazione coinvolta. Solo nelle prossime ore si potrà avere un quadro completo di danni e conseguenze. La situazione dei corsi d’acqua è gravissima; 14 i fiumi esondati, anche in più punti: Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Senio, Lamone Marzeno, Montone, Savio, Pisciatello, Lavino, Gaiana, Ronco.

#Maltempo #EmiliaRomagna: 500 #vigilidelfuoco al lavoro nelle zone colpite dall'alluvione di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Bologna. Nella clip operazioni di soccorso con @Esercito per il recupero di 2 famiglie con bambini bloccate a Forlì nella zona della Cava





Diciannove i corsi d’acqua con superamenti del livello 3 (allarme) della soglia idrometrica in alcune stazioni di rilevamento: Savena, Lamone, Sillaro, Senio, Savio, Marecchia, Pisciatello, Marzeno, Ausa, Uso, Montone, Voltre, Rubicone, Idice, Rabbi, Ronco, Sintria, Santerno e Quaderna.





Allagamenti diffusi in 23 comuni, Bologna, Budrio, Molinella, Medicina, Castel San Pietro, Imola, Mordano, Conselice, Lugo, Massalombarda, Sant’Agata sul Santerno, Cotignola, Solarolo, Faenza, Castel Bolognese, Riolo Terme, Bagnacavallo, Forlì, Cesena, Cesenatico, Gatteo Mare, Gambettola, Savignano sul Rubicone, Riccione.

Resta altissima l’attenzione sul versante idrogeologico dell’Appennino forlivese-cesenate, bolognese e ravennate: complessivamente ci sono segnalazioni di oltre 250 dissesti in atto.