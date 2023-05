Frane e allagamenti, emergenza maltempo in Emilia Romagna (VIDEO): in aiuto anche il Trentino, partita una squadra di vigili del fuoco, protezione civile e prevenzione rischi

TRENTO. E' allarme in Emilia Romagna per il maltempo delle ultime ore che ha causato allagamenti ed evacuazioni di molte famiglie. Sono già oltre 400 gli interventi messi in campo dai vigili del fuoco che stanno arrivando in regione con mezzi provenienti anche da altre zone d'Italia.

A scendere in campo è anche il Trentino. È partita questa mattina alle 6 dall’Unità Logistico operativa di Lavis una squadra di scouting per l’emergenza alluvionale che sta colpendo le province di Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena.

La squadra è composta da personale del Servizio Prevenzione rischi, del Corpo Permanente dei vigili del fuoco, dalla Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari Provincia autonoma Trento e da Protezione Civile Ana di Trento.





L'intervento, per il momento, è finalizzato a valutare l’entità dell’evento anche in vista di una possibile attivazione della Colonna mobile di appartenenza.

Al momento sono numerose le segnalazioni arrivate per frane, con diverse strade chiuse, ma anche di cittadini e macchine isolati. La protezione civile ha già lanciato nelle scorse ore un allarme rosso per un’area molto vasta che è considerata a rischio inondazioni per la giornata di oggi quando le portate fluviali raggiungeranno il picco massimo dopo le ulteriori piogge della sera/notte.

Allagamenti si sono registrati a Faenza per la rottura degli argini del fiume Lamone, con evacuazione di alcune abitazioni. Abitazioni evacuate precauzionalmente anche a Dovadola per una frana, a Monzuno e Castel San Pietro per allagamenti.