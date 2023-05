Colonne mobili dei vigili del fuoco da Verona (VIDEO) a Sondrio, la macchina della solidarietà per aiutare l'Emilia Romagna coinvolge tutto il Paese

Questa mattina è partita l'ennesima colonna mobile dei vigili del fuoco di Verona destinata al Comando di Forlì - Cesena con quattro automezzi (due trainanti rimorchio) e porta con sé ruspa ed escavatore, oltre ad un fuoristrada; per la durata della missione la squadra sarà autosufficiente anche per l'alloggio, in quanto dotata di uno specifico mezzo furgonato allestito a tale scopo

RAVENNA. Tre giorni fa è partito un contingente da Sondrio mentre all'alba di oggi è partita un'altra colonna mobile anche da Verona. E poi Trentino e Alto Adige, ma praticamente ogni parte d'Italia sta facendo il massimo per fornire personale, beni e servizi all'Emilia Romagna travolta da un'alluvione senza precedenti che ha già causato 15 morti e decine di migliaia di sfollati con praticamente tutti i fiumi del territorio che sono esondati e frane e smottamenti che rendono ancora oggi isolati interi paesini.

Questa mattina, come detto, un'altra colonna mobile è partita dal Comando dei vigili del fuoco di Verona alla volta delle aree alluvionate. Ad integrare le numerose squadre veronesi presenti nella regione, si è aggiunto il personale specializzato nel movimento terra. La squadra, composta da otto unità, viaggia in direzione del Comando di Forlì - Cesena con quattro automezzi (due trainanti rimorchio) e porta con sé ruspa ed escavatore, oltre ad un fuoristrada; per la durata della missione la squadra sarà autosufficiente anche per l'alloggio, in quanto dotata di uno specifico mezzo furgonato allestito a tale scopo.

Nella mattinata di martedì, invece, un contingente diretto a Ravenna è partito anche dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Sondrio. Si tratta del gruppo operativo speciale movimento terra pesante, composto da quattro persone e un modulo omnicomprensivo formato da mezzi per soccorso in ambiti alluvionali, con escavatore, pala gommata, un camion per il trasporto materiali di piccole dimensioni e un pick up per consentire agli uomini di potersi muovere sul posto.