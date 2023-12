Controesodo del ponte dell'Immacolata: colonne di auto ferme tra Trentino e Lombardia. Traffico congestionato sulle principali strade del territorio

Il ponte dell'Immacolata si avvia alla conclusione e non mancano i previsti problemi alla circolazione con code e rallentamenti lungo tutte le strade principali del territorio. In alcuni casi anche le viabilità secondarie registrano un forte traffico

TRENTO. Code e colonne di auto ferme, tantissime le strade paralizzate dal traffico. Il ponte dell'Immacolata si avvia alla conclusione e non mancano i previsti problemi alla circolazione, in particolare sull'asta dell'Adige. In moltissimi casi si viaggia a passo d'uomo per svariati chilometri.

Solo a Trento in questo lungo week end si parla di 100 mila persone in visita ai Mercatini di Natale (Qui articolo). Poi ci sono tutte le altre proposte sul territorio, un grande afflusso su tutto il territorio provinciale, comprese le località di montagna. Nella giornata di ieri a Campiglio è stato toccato il record con quasi 20 mila primi ingressi (Qui articolo). Numeri elevatissimi che ora si ripercuotono sulle strade.

Una giornata da bollino nero sull'Autostrada del Brennero in direzione sud ma tutte le principali arterie regionali registrano volumi intensissimi di traffico con code e rallentamenti.

Per percorrere la strada che divide Trento e Bolzano ci vuole anche più di un'ora e mezza, traffico fortemente rallentato sulla tangenziale del capoluogo, così come in Vallagarina, ma anche lungo la strada statale 47 della Valsugana, in particolare tra Pergine e Borgo, verso il Bellunese. Criticità anche in piana Rotaliana sulla sp235 a Mezzolombardo. Colonna ferma di veicoli fino a Storo sulle strade di confine tra Trentino e Lombardia. Ci sono poi ripercussioni anche sulle arterie interne delle varie frazioni e dei diversi centri abitati.

A causa del traffico non manca poi, purtroppo, qualche incidente che si ripercuote sulla viabilità congestionata e che allunga ulteriormente i tempi di viaggio.