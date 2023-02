Da anni saluta gli automobilisti di passaggio: “l'Uomo di Fener” diventa (per poco) un 'monumento' su Google Maps

L'uomo, che ha anche un 'fan club' sui social, da anni trascorre diverse ore al giorno fermo su un muretto lungo la Statale Feltrina, nel territorio di Alano di Piave, salutando gli automobilisti di passaggio: recentemente “l'Uomo di Fener” era stato contrassegnato come una sorta di 'monumento' su Google Maps, anche se il famoso servizio di navigazione sembrerebbe ora averlo rimosso

BELLUNO. Nel corso degli anni la sua era diventata una presenza abituale per tutti gli utenti della strada in transito lungo la Statale Feltrina, nel tratto che attraversa l'abitato di Alano di Piave nel Bellunese: dopo anni passati a salutare gli automobilisti in transito, “l'Uomo di Fener” è diventato anche un 'monumento' su Google Maps.

Il protagonista della vicenda è un abitante del luogo che, come detto, da anni rimane per ore fermo su un muretto a fianco della strada nella zona di Fener (una frazione di Alano di Piave) osservando e salutando chi passa. Negli ultimi giorni “l'Uomo di Fener” era stato addirittura contrassegnato nel famoso servizio di navigazione di Google anche se, a quanto pare, ora il suo 'nome d'arte' sarebbe già stato rimosso dalle mappe.

Quel che è certo è che in migliaia seguono la pagina Facebook dedicata all'uomo, nata circa 10 anni fa. Le testimonianze della presenza dell'uomo risalirebbero però addirittura a trent'anni fa. La sorella ha spiegato al Corriere del Veneto che la peculiare passione del fratello sarebbe nata quando lui aveva 14 anni “da allora non ha più smesso”.

Le moltissime ore passate a bordo strada hanno permesso all'Uomo di Fener di conoscere nel dettaglio le abitudini dei vari pendolari che ogni giorno transitano nella zona, tra i quali si dice addirittura che non rispondere al suo saluto porti sfortuna. Nonostante insomma al momento Google Maps abbia rimosso il contrassegno sul suo servizio, l'Uomo di Fener resta un 'monumento' per chi transita sulla Feltrina.