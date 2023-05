Dai quadri alla statua rubata oltre 70 anni fa (FOTO): i carabinieri stroncano un giro d'affari da 8 milioni di euro

Complessivamente sono state denunciate 36 persone per reati contro il patrimonio monumentale e paesaggistico, mentre le indagini svolte hanno portato al sequestro di 257 beni archeologici e 35 tra antiquariali, archivistici e librari

VERONA. È stato un anno ricco di soddisfazioni per i carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Venezia, che nel 2022 sono riusciti a recuperare diverse opere d’arte che erano state trafugate. Al contempo i militari hanno svolto anche un servizio di controllo su diversi siti archeologici, in alcuni casi con il supporto degli elicotteri dei nuclei di Bolzano e Belluno.

Complessivamente sono state denunciate 36 persone per reati contro il patrimonio monumentale e paesaggistico, le varie operazioni hanno portato al sequestro di circa 5.000 metri cubi di beni. Le indagini svolte hanno permesso di effettuare, in Veneto e in altre regioni italiane, 17 perquisizioni con il sequestro di 257 beni archeologici e 35 tra antiquariali, archivistici e librari. Inoltre sono stati recuperati anche 4 quadri contraffatti. Complessivamente, i beni sequestrati dai carabinieri avrebbero generato un profitto ai trafficanti del mercato illecito dei beni culturali di circa 8 milioni di euro.

Ospedaletto Euganeo, restituzione 4 statue lignee rappresentanti

Le opere erano comparse sul mercato antiquariale durante l’estate, quando sono state battute in vendita da una casa d’asta laziale. I carabinieri, contattati dall’acquirente insospettito, hanno comparato le immagini dei beni all’incanto con quelle contenute nella “Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti”, il più grande database di opere d’arte rubate al mondo, identificando così le sculture. Le indagini condotte dai militari hanno consentito di ricostruire la storia delle statue: dopo il furto e la ricettazione, le opere sono state oggetto di vari passaggi di proprietà, che hanno interessato diverse Regioni italiane, sino a giungere presso un antiquario laziale. Inoltre nel loro peregrinare, probabilmente per mascherarne l’origine, sono state private del loro colore bianco più superficiale, presentandosi così color oro. A distanza di 16 anni dal furto, i carabinieri hanno restituito alla Curia di Padova e alla comunità di Ospedaletto Euganeo le quattro statue raffiguranti i santi San Pietro, San Paolo, Santa Scolastica, Santa Margherita La Coque e il Sacro Cuore, rubate il 20 aprile 2005 dalla chiesa di San Giovanni Battista.





Garda, restituzione di statua lignea rappresentante

L’opera sacra è stata recuperata dai carabinieri dopo essere stata messa in vendita su una piattaforma online. A distanza di 70 anni dal furto, i militari hanno restituito alla Chiesa di Santa Maria Assunta e alla comunità di Garda, la scultura raffigurante il Martirio di San Sebastiano, opera di straordinario e incommensurabile valore storico, artistico e devozionale per tutta la comunità.





Venezia, restituzione di dipinto raffigurante San Girolamo trafugato in Francia nel 2010

Il dipinto “San Girolamo”, rubato nella notte tra il 30 e il 31 luglio 2010 dalla Chiesa di Saint Pierre a Savennieres (Maine et Loire, Francia), è stato restituito lunedì 16 maggio al Palazzo Ducale di Venezia.