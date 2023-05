Emergenza Emilia Romagna, l'impegno senza sosta del Trentino (FOTO e VIDEO) e il sorriso della 'nonna' 96enne di Cesena salvata con i gommoni

TRENTO. C'è chi aiuta a liberare le case dal fango, chi consegna medicine e chi, ancora, porta in salvo anziani o bambini. Prosegue senza sosta l'azione degli operatori della Protezione civile del Trentino in Emilia Romagna.

L'impegno si è allargato nelle scorse ore ai territori di Sant’Agata sul Santerno e Conselice, nel Ravennate, dove fino a sabato opereranno circa 10 squadre di Vigili del fuoco volontari e permanenti che hanno in dotazione i gommoni per il recupero degli sfollati.

Al loro fianco sono presenti il gruppo tecnico forre del Soccorso alpino e speleologico e la Croce rossa del Trentino che garantisce un presidio sanitario.

Tra i volti delle decine di persone messe in salvo in questi giorni dagli operatori trentini, rimarrà nel cuore dei soccorritori il sorriso dolce di un'anziana di 96 anni.

La donna, residente con il figlio diversamente abile in una casa isolata nella periferia di Cesena, è stata recuperata dai Vigili del fuoco volontari di Baselga di Piné e Pergine Valsugana e dal Soccorso alpino e speleologico trentino.

Gli operatori sono intervenuti sul posto con i gommoni, dopo aver consegnato dei medicinali in casa di un'altra persona: per raggiungerli, hanno camminato nell'acqua alta un metro. Sono quindi riusciti a entrare nell'abitazione, hanno estratto le due persone con una barella e infine le hanno trasportate fino a una struttura per anziani seguendo un percorso in senso contrario rispetto alla corrente. Un'operazione complessa, che ha impegnato i soccorritori per circa tre ore, che sono stati però ripagati dal grazie sincero dell'anziana e dal suo sorriso luminoso.

I Nuvola, presenti in Emilia Romagna con una cucina da campo ben fornita, non solo hanno preparato i pasti per gli altri componenti della Colonna mobile, ma hanno distribuito panini ben imbottiti, mele trentine e acqua ai residenti.



Per l'intera giornata è proseguito infine l'impegno del Nucleo elicotteri, che ha recuperato una settantina di persone nei borghi isolati da frane e crolli, ha compiuto diversi sopralluoghi sugli acquedotti e perlustrato diverse aree posizionate in luoghi irraggiungibili per verificare che gli abitanti stessero bene.

In serata i due elicotteri intervenuti dal Trentino hanno potuto fare rientro alla base. Sempre nel pomeriggio di oggi è invece iniziato il rientro in Trentino della Colonna mobile con una trentina di Vigili del fuoco volontari e permanenti, la Protezione civile dell'Ana (Nuvola), i Servizi Prevenzione rischi e Foreste della Provincia che – nella fase più intensa dell'emergenza meteo – hanno svolto le operazioni di presidio, “sorveglianza idraulica” e pulizia degli alvei nel Cesenate e sull'Appennino bolognese.