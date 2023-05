Maltempo in Emilia, decine le persone tratte in salvo dai soccorritori trentini (VIDEO): dagli interventi in elicottero a quelli in gommone

Le testimonianze degli operatori trentini impegnati nell’emergenza maltempo. Nel Cesenate alcune persone che si erano rifugiate sui tetti e sui piani più alti delle abitazioni sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco trentini che sono intervenuti con 18 gommoni