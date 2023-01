In pochi giorni più di 1.000 multe per l’autovelox sul lago di Garda e i vigili festeggiano? “Immagine fuori contesto”, il sindaco risponde alla critiche

TORRI DEL BENACO. È bastata una foto per scatenare l’indignazione sui social e anche alcuni insulti rivolti ai vigili urbani che operano lungo la sponda veronese del lago di Garda. Nell’immagine si vedono alcuni agenti di polizia che festeggiano e degli utenti hanno messo in evidenza gli incartamenti sulla scrivania sostenendo che si trattasse di multe e che i vigili urbani stessero festeggiando il risultato.

“Niente di più sbagliato – sottolinea il sindaco di Torri del Benaco Stefano Nicotra – gli agenti stavano festeggiando il pensionamento di un collega. Forse la foto è stata inopportunamente scattata all’interno dell’ufficio ma si voleva solo salutare un collega andato in pensione dopo 38 anni di lavoro. Inoltre quelle sul tavolo non sono multe bensì delle generiche notifiche che l’amministrazione comunale è tenuta a inviare per i più disparati motivi”.





Sicuramente l’autovelox piazzato nella frazione di Pai sta costando caro agli automobilisti che non rispettano i limiti di velocità. Tra agosto e settembre 2022 infatti, secondo i dati forniti dal Comune le sanzioni erogate, in media, erano state 146 al giorno. “Lo abbiamo messo perché in quel tratto di strada, in 150 metri, ci sono 4 passaggi pedonali e quasi nessuno rispettava il limite di velocità dei 50 chilometri orari”, spiega il primo cittadino di Torri del Benaco.

“La cosa che più mi preoccupa – aggiunge Nicotra – è la sicurezza del territorio, da anni i residenti e le attività della zona chiedono una soluzione a questo problema e finalmente gli automobilisti si stanno regolando di conseguenza. In quel tratto di carreggiata anche le auto senza assicurazione e i sorpassi sono una costante ma in questi casi non possiamo intervenire da remoto bensì solo con la presenza di una pattuglia. Basti pensare che ogni 5 multe per eccesso di velocità ne andrebbe erogata una anche per il sorpasso pericoloso”.