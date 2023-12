Krampus strattonati e presi per le corna, salta metà della sfilata: "Tanta maleducazione e mancavano le barriere di sicurezza, costretti ad andarcene"

La sfilata è stata interrotta a metà, è successo nella serata di ieri a Riva del Garda: numerosi cittadini hanno iniziato a strattonare le pesanti maschere creando situazioni di pericolo. Al collaudato gruppo Göllerspitz Tuifl Branzoll non è rimasto altre che ridurre la propria sfilata e andarsene prima del tempo

RIVA DEL GARDA. Strattonati e costretti a ridurre ad una sola uscita la propria presenza. E' stata una situazione per nulla positiva quella che si è creata nella serata di ieri a Riva del Garda in occasione della tanto attesa sfilata dei Krampus.

La sfilata era stata affidata al collaudato gruppo Göllerspitz Tuifl Branzoll, di Bronzolo. “Quando siamo arrivati – spiega a il Dolomiti Patrick, presidente del gruppo – non erano presenti quelle barriere fondamentali per noi per tenere a distanza di sicurezza la popolazione”.

E' bene sapere, infatti, che i Krampus indossano delle maschere pesanti e se strattonati possono diventare pericolose.

“Purtroppo – spiega il presidente del gruppo Göllerspitz Tuifl Branzoll – c'erano anche diversi ragazzini. In molti hanno iniziato a strattonarci e a tirarci anche per le corna. Molta maleducazione e può essere molto pericoloso perché con le maschere che indossiamo non abbiamo una visuale ampia”.

Mancanza di rispetto, quindi, che ha portato i Krampus a ridurre la propria presenza e andarsene prima del tempo. A lamentarsi dei comportamenti anche diversi presenti che per il non rispetto delle regole di alcuni non hanno potuto godersi lo spettacolo.

“Vista la situazione – spiega ancora Patrick – e dei pericoli che ci potevano essere, in assenza di regole rispettate, abbiamo deciso di fare una sola uscita, invece di due, e in piazza ci siamo fermati pochissimo. Poi ce ne siamo andati, è stato un peccato”.