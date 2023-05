L'Asuc alla manifestazione contro orsi e lupi? L'associazione smentisce: “Noi non c'entriamo nulla”

Il presidente delle Asuc provinciali, Roberto Giovannini, smentisce il coinvolgimento dell'associazione nella manifestazione promossa il 20 maggio in Piazza Dante per “ribadire che orsi e lupi vanno immediatamente diminuiti”. “Quel giorno – dice Giovannini – saremo a Taio per l'assemblea di rinnovo delle cariche sociali”

TRENTO. “E' circolata la notizia relativa alla nostra partecipazione, come Asuc, ad una manifestazione indetta per il 20 maggio in piazza Dante sul tema della gestione di orsi e lupi sul territorio: la nostra associazione però non c'entra nulla, siamo stati coinvolti in modo improprio”. Sono queste le parole con cui il presidente delle Asuc provinciali, Roberto Giovannini, smentisce il coinvolgimento dell'associazione nell'iniziativa nata, nelle parole di uno degli organizzatori, per “ribadire che orsi e lupi vanno immediatamente diminuiti”.

Negli scorsi giorni, continua Giovannini, era infatti rimbalzata la notizia della convocazione da parte dell'associazione di tutti i presidenti dei territori per la manifestazione: “Su alcune comunicazioni che ho visto in rete – spiega il presidente Asuc – era addirittura presente il nostro logo, ma noi come detto non c'entriamo nulla. Proprio il 20 maggio infatti saremo a Taio per l'assemblea di rinnovo delle cariche sociali”.

Giovannini, in ogni caso, specifica che il tema è particolarmente sentito dai comitati di uso civico: “Abbiamo espresso la nostra solidarietà all'Amministrazione provinciale per il difficile momento relativo alla gestione dei grandi carnivori sul territorio e siamo in contatto costante con il presidente dell'Asuc della Val di Sole, dove è nato insieme con i sindaci e i familiari di Andrea un comitato a sostegno della famiglia Papi. Il 12 maggio ci sarà un incontro a Malè, aperto a tutta la popolazione, proprio per parlare della gestione dei grandi carnivori in Trentino”.

Come riportato ieri (Qui Articolo), i promotori della manifestazione del 20 maggio sono Guido Redolfi, già braccio destro di Ossanna e 'istituzione' della Val di Sole e Danilo Perin, storico leghista della Valsugana da qualche anno entrato in Fratelli d'Italia. Proprio quest'ultimo scrive: “Come libero cittadino sto organizzato per il giorno sabato 20/5/23 ore 10 in piazza Dante a Trento una manifestazione autorizzata e tranquilla solo per ribadire che orsi e lupi vanno immediatamente diminuiti. Poi saranno le istituzioni a decidere il come”,

Sulla pagina di Redolfi si legge invece il post che sta circolando sui social per promuovere l'iniziativa: “Da cittadini appartenenti a valli montane e ad una Provincia autonoma, è ora di trovarsi tutti assieme uniti per manifestare ed esprimere il nostro pensiero ed il nostro volere. Orsi e lupi stanno limitando e modificando la nostra quotidianità”. E ancora: “La politica deve trovare la strada più breve e corretta per ridare rispetto a noi ed al territorio, in modo da poter vivere come un tempo, senza paura di essere aggrediti o di perdere i nostri cari azzannati da questi animali a pochi metri da casa”.