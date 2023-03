L'urlo ''fascista'' e poi l'aggressione, la denuncia del figlio 16enne di Emilio Giuliana. Indagini da parte delle forze dell'ordine. Urzì: ''Fatto gravissimo''

E' stata fatta denuncia in Questura e sulla vicenda sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine. L'episodio sarebbe avvenuto in lungadige Apuleio

TRENTO. “Fascista”, prima l'aggressione verbale e poi quella fisica. Ad essere coinvolto nel grave episodio è un ragazzo di 16 anni, figlio dell'ex consigliere comunale di Fiamma Tricolore, Emilio Giuliana.

L'aggressione, per la quale è stato spiegato essere stata sporta denuncia, è avvenuta nei giorni scorsi. Secondo le informazioni fornite è successo di domenica, il giovane stava rientrando dopo aver seguito la partita al Briamasco assieme con la madre. Aveva deciso di rientrare da solo e stava camminando in lungadige Apuleio.

Ad un certo punto avrebbe visto prima un'auto affiancarsi e poi una persona che camminava dietro a lui. Tutto ad un tratto, secondo la ricostruzione fatta, il 16enne sarebbe stato aggredito verbalmente, “Sei un fascista, ti ammazzo” per poi colpirlo al viso. Un aggressione dura pochi secondo e lo “sconosciuto” se ne è poi andato in auto. Il ragazzo, però, è riuscito a fotografare la targa del mezzo.

Immediatamente ha poi chiamato il padre e assieme sono poi andati a sporgere denuncia in questura. Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine.

Diffusa la notizia dell'episodio sono molte le manifestazioni di solidarietà che sono arrivate alla famiglia.

“Un fatto gravissimo ed increscioso – ha detto l'esponente di Fratelli d'Italia Alessandro Urzì - che impone una presa di posizione senza ombre da parte di tutte le forze politiche perchè in Trentino non ci può essere spazio per violenza fisica segnata da intolleranza ideologica ammantata da antifascismo di maniera a pugni e calci. Una violenza che ha colpito peraltro un ragazzo minorenne incolpevole individuato per colpire il padre, peraltro senza che ciò giustifico in ogni caso egualmente ogni violenza”.