Meteo, 35 gradi in città e sulla cima della Marmolada la neve fonde già di primo mattino: un inizio d'estate caldissimo in Trentino (in arrivo però forti temporali)

Probabilmente, dicono gli esperti di Meteotrentino, il solstizio d'estate sarà il giorno più caldo della settimana. In fondovalle le temperature raggiungeranno la soglia dei 34-35 gradi sia a Rovereto che a Trento, ma l'effetto del promontorio anticiclonico di origine africana sta portando temperature molto superiori alla media anche in quota, come testimoniato dagli scatti del gestore del rifugio Capanna Punta Penia sulla cima della Marmolada

TRENTO. L'ondata di calore che da diversi giorni sta interessando il Trentino troverà proprio oggi, nel solstizio d'estate, il suo picco per quanto riguarda le temperature massime sul territorio. A dirlo sono gli esperti di Meteotrentino, che prevedono una risalita della colonnina di mercurio fino a 35 gradi in Val d'Adige, mentre il cielo sarà ancora in parte velato a causa della presenza di sabbia sahariana.

Lo sviluppo di temporali oggi rimarrà poco probabile ma eventuali fenomeni locali, data l'energia a disposizione, potranno essere molto intensi. Salendo in quota, le previsioni odierne vedono valori di temperatura molto alti anche sulle cime trentine, con massime di 18 gradi sull'Altopiano delle Pale di San Martino (2.668 metri di quota) di 22 sul Passo Manghen (a 2042 metri di quota) e di 15 sulla Marmolada (a 3232 metri di quota).

Proprio sulla cima della Regina delle Dolomiti, ha scritto questa mattina il gestore del rifugio Capanna Punta Penia Carlo Budel, davanti all'ingresso della struttura si è formata una pozzanghera a causa della fusione della neve iniziata già di primo mattino. A 3.343 metri di quota infatti la temperatura questa mattina era pari a 7.2 gradi alle 8 e 20, riporta Flavio Tolin di MeteoTriveneto, responsabile della stazione meteo installata lo scorso anno in cima alla Marmolada.

“Siamo circa 6-7 gradi sopra media – scrive l'esperto – e l'aria che sta arrivando su è africana, in seno ad un promontorio mobile umido e caldo da Sud Ovest”. Come anticipato negli scorsi giorni però, tra giovedì e venerdì l'ingresso di una perturbazione sul territorio determinerà rovesci e temporali diffusi, spiegano da Meteotrentino, seguiti da tempo nuovamente stabile ma più fresco.

Domani in particolare (giovedì 22 giugno) la giornata partirà molto soleggiata con instabilità via via maggiore al pomeriggio e soprattutto in serata, quando saranno probabili rovesci e temporali diffusi, localmente anche di forte intensità. La perturbazione proseguirà probabilmente sulla mattinata di venerdì con rovesci e temporali diffusi, seguiti da condizioni meteo via via più soleggiate. Sabato e domenica, come anticipato, saranno entrambe giornate molto soleggiate ma più fresche.