Mononucleosi, bronchioliti e streptococco, i più colpiti sono i bambini. Il pediatra: “In Trentino ricoverati anche dei piccoli di pochi mesi”

Foto archivio

TRENTO. Nei giorni scorsi l’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, ha dichiarato che nel Paese sono circa 3.200 i farmaci considerati carenti. I motivi sono vari, si va dalla riduzione delle scorte all’aumento della domanda, e in parte ridimensionano l’emergenza ma il problema resta. L’aumento della domanda di alcuni farmaci però è stato registrato anche da Unifarm e riguarda in particolare i farmaci a base di ibuprofene e paracetamolo che vengono utilizzati per combattere i sintomi dell’influenza.

“In questo periodo stiamo assistendo a una vera e propria escalation di casi simil-influenzali” sottolinea la pediatra trentina Lorena Filippi. Di fatto questa infezione non si presenta con i classici sintomi dell’influenza australiana ma spesso è accompagnata da vomito, diarrea, catarro e tosse. “Colpisce soprattutto i bambini – prosegue la pediatra – dagli asili nido alle elementari. Inoltre nelle scorse settimane abbiamo registrato un’epidemia di streptococco che sta imperversando in Trentino e solo negli ultimi giorni si sta attenuando”.

Come se non bastasse sono stati rilevati diversi casi di mononucleosi: “Per questa malattia infettiva non c’è età, può provocare febbre alta ed essere accompagnata da una profonda stanchezza. Ultimamente mi è impossibile non visitare i bambini perché ognuno manifesta delle particolarità, c’è chi ha l’otite piuttosto che la bronchite”.

In questi giorni nei reparti di pediatria sono arrivati alcuni bambini colpiti dalla bronchiolite. In genere il virus respiratorio sinciziale è innocuo per gli adulti, ma può causare grandi difficoltà respiratorie e bronchiti nei bambini piccoli, a maggior ragione in quelli di età inferiore a un anno. Fortunatamente i ricoveri rimangono sotto controllo, soprattutto rispetto alla situazione critica che si era registrata nei mesi scorsi. Come conferma Massimo Soffiati, direttore del dipartimento pediatrico, i posti letto occupati sono compatibili con il periodo “anche se ne avremo fino a fine marzo e alcuni bambini sono molto piccoli, in certi casi hanno meno di un mese”.

Ma a cosa è legata questa recrudescenza di infezioni virali? Per capirlo bisogna tornare indietro a più di due anni fa, quando il mondo dovette fare i conti con la pandemia di Covid-19. “Sicuramente numeri così importanti sono il prezzo da pagare per le restrizioni imposte con la pandemia – dice Filippi – mascherine, lockdown e la chiusura delle scuole hanno ridotto la circolazione delle malattie fra i bambini che non hanno potuto sviluppare gli anticorpi. Quello che posso dire è che ancora una volta i vaccini si sono dimostrati un’arma fondamentale, chi ha vaccinato i figli per l’influenza ha notato che si ammalano meno rispetto ai coetanei non vaccinati”. Per il resto si dovrà attendere l’arrivo del caldo per veder abbattuto il numero di casi di influenza.