Morte di Andrea Papi, i funerali saranno celebrati il 12 aprile a Caldes: lutto cittadino in tutti i Comuni della Val di Sole

TRENTO. Si terrà mercoledì 12 aprile l'ultimo saluto della comunità ad Andrea Papi, il 26enne aggredito e ucciso il 5 aprile scorso da un orso nei boschi del monte Peller, in Val di Sole (Qui Articolo). I funerali del giovane saranno celebrati alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Caldes, dove è stata allestita ieri una bacheca sulla quale i concittadini del 26enne hanno lasciato foto, messaggi e ricordi dopo la tragedia.

Come specificato dal presidente della Comunità della Val di Sole Lorenzo Cicolini, in occasioni dei funerali di Papi sarà proclamato il lutto cittadino in tutti i 13 Comuni della Valle, dove è grande la commozione. A Caldes in particolare, come raccontato all'indomani della tragedia dal sindaco Antonio Maini (Qui Articolo), l'intera comunità si è subito stretta attorno alla famiglia del giovane, conosciuto e apprezzato da tutti in paese.

Secondo quanto ricostruito, la tragedia si sarebbe verificata nel tardo pomeriggio del 5 aprile, quando il giovane runner è uscito di casa per una corsa nei boschi del monte Peller, poco lontano dall'abitato di Caldes: proprio lì si è verificata l'aggressione mortale. L'autopsia eseguita sul corpo di Papi ha confermato che l'attacco di un plantigrado sarebbe la causa della morte ed il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti ha firmato l'ordinanza per l'abbattimento dell'esemplare responsabile (Qui Articolo).

Il presidente della Pat (Qui Articolo) ha poi annunciato anche l'intenzione di procedere all'abbattimento di altri tre plantigradi definiti problematici (Jj4, M62 e Mj5) e di ridurre il totale di orsi presenti sul territorio trentino della metà (da un centinaio a circa 50). Nel frattempo tutta la zona boschiva nella quale si è verificata l'aggressione è presidiata da decine di forestali.