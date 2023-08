Orsi in Trentino, i sindaci della Val di Sole scrivono a Salvini: "Serve modificare la normativa, non sono più in pericolo di estinzione"

I 13 sindaci attraverso una lettera parlano del proprio ruolo "complicato dall'attuale quadro normativo". "E’ frustrante il sapere come la limitazione delle nostre azioni venga intesa come voluta omissione, anziché come inattuabilità giuridica nel perimetro della nostra funzione" spiegano