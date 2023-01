Quasi 200mila le persone che nel 2022 hanno visitato le mostre del Mart: ecco tutti i dati. “Un anno di incoraggiante ripresa dopo il periodo pandemico”

ROVERETO. “Nonostante manchi ancora il turismo scolastico, il 2022 è stato un anno di incoraggiante ripresa dopo i due anni pandemici”. A poche settimane dalle celebrazioni del ventesimo anniversario, al Mart i numeri dell'anno che si è appena concluso confermano il successo del museo trentino, le cui mostre nel 2022 sono state viste da quasi 200mila persone. A fornire i dati è lo stesso museo guidato da Vittorio Sgarbi, la cui sede di Rovereto, progettata da Mario Botta, ha visto la presenza di ben 111mila visitatori negli ultimi mesi, un dato in crescita anche rispetto al periodo pre-pandemico (nel 2019 erano stati poco più di 92mila i biglietti staccati).

In particolare gli appassionati hanno potuto visitare le collezioni museali, le 11 mostre temporanee e gli 8 focus espositivi: dall'attesa mostra Depero new Depero (fino al 5 giugno) a quella che ha inaugurato le celebrazioni dell'anno dedicato a Canova (fino al 18 aprile), passando per le retrospettive sui contemporanei Alex Katz (15 maggio-18 settembre) e Giuliano Vangi (1 luglio-1 novembre) e per le mostre tematiche come Arte e Eros (1 luglio-9 ottobre) ed Eretici (dal 20 novembre), fino all’esposizione dedicata a Giotto (dal 6 dicembre).

I mesi con maggiore affluenza, dice il museo, sono stati: aprile, che ha registrato quasi 13mila visite, gennaio e dicembre, con più di 11mila, e agosto, oltre 10mila. Il mese peggiore in assoluto è stato novembre, con poco più di 4mila biglietti venduti; seguono giugno, luglio e settembre, meno di 6mila, complice un’estate particolarmente calda che ha allontanato turisti e residenti dalla città. Oltre alla sede progettata da Botta però, nel 2022 hanno ottenuto ottimi risultati anche Casa Depero ed il Palazzo delle Albere.

La prima ha infatti segnato quasi 22mila visite, oltre 7mila sono state quelle alla Galleria civica di Trento e più di 43mila quelle alle mostre organizzate dal Mart allo storico Palazzo delle Albere. “A questi quasi 185mila – spiega il museo – andranno poi sommati i numeri di chi si è recato al Mart per partecipare alle proposte dell’Area educazione (laboratori, workshop, seminari, colonie diurne, attività per pubblici con bisogni specifici etc) o agli Eventi (performance, convegni, conferenze, proiezioni, talk, etc) oltre a quelli di chi ha visitato le mostre fuori sede come quelle di Depero a Mantova e a Palermo o della Galassia Mart, in Trentino”. Questi dati saranno inseriti nel report annuale del Mart e della Pat, e secondo i vertici del museo è plausibile prevedere che l'utenza complessiva si attesti intorno a quota 250mila.

A causa di prassi organizzative e dei regolamenti, nonostante la sostanziale ripresa delle attività dopo la pandemia il turismo scolastico o dei gruppi ha però segnato ancora un forte calo, spiegano dal museo: “L’analisi dei dati complessivi dell’utenza dell’Area educazione e mediazione del Mart evidenzia un trend che si inserisce in una cornice più ampia, che accomuna la quasi totalità delle istituzioni museali e culturali italiane. Se nel triennio 2017-2019 le persone partecipanti alle attività educative e di mediazione del Mart erano 128.515, nel triennio 2020-2022 il numero è drasticamente più basso: 49.538. (dato aggiornato al mese di ottobre 2022). La situazione attuale, dopo il picco a ribasso del 2020, è, però, in rapida crescita e ci si aspetta il ritorno delle scolaresche già dalla prossima primavera, con le tradizionali gite scolastiche”.