“Ragazzo straordinario e appassionato del suo lavoro” grande cordoglio per la morte del 26enne Andrea Callegaro: era un agente della polizia locale di Thiene

Il 26enne Andrea Callegaro, morto in un tragico incidente in montagna, era un agente della polizia locale di Thiene. Il ricordo del sindaco: “Alle cerimonie istituzionali era sempre presente con il gonfalone della città, un dolore incolmabile per tutta la nostra comunità che è vicina a tutti i suoi cari”

SCHIO. La comunità di Schio si è stretta nel dolore della famiglia del 26enne Andrea Callegaro, ieri (16 marzo) rimasto vittima di un tragico incidente in quota avvenuto sul Gruppo del Carega. Il giovane purtroppo è scivolato per un centinaio di metri tra la neve ghiacciata e le rocce. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto per lui non c’era più nulla da fare, è stata invece ricoverata in gravi condizioni la ragazza che era con lui, una 25enne originaria di Piovene Rocchette.

I due escursionisti, dopo essere partiti dal Rifugio Battisti alla Gazza, stavano risalendo verso la cima del Monte Zevola, con presenza di neve dura a seguito del forte vento di ieri e della recente pioggia, quando all'altezza della strettoia, dove il Vaio Battisti si interseca con il Vaio dell'acqua, sono scivolati.

Fra le prime persone a ricevere la trista notizia c’è stata la sorella Ylenia, anche lei un’agente della polizia locale che però lavora a Schio. Il giovane infatti, dopo essersi diplomato all’Itis De Pretto di Schio aveva fatto l’alpino per poi diventare un agente della polizia locale thienese.

“Oggi è mancato Andrea. Ragazzo straordinario, appassionato del suo lavoro, presente sempre con il gonfalone della città nelle cerimonie istituzionali. Un dolore incolmabile per tutta la nostra comunità che è vicina a tutti i suoi cari”, queste le parole di Gianantonio “Giampi” Michelusi sindaco di Thiene.

Una nota di cordoglio arriva anche dal sindacato Sulpl del Veneto: “Questa è una notizia che non vorremo mai condividere. Lampi blu per Andrea, giovane della polizia locale in servizio a Thiene. Il nostro più profondo cordoglio per la perdita che ha colpito la famiglia, i colleghi e la comunità intera”.