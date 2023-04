“Salviamo l'orsa Jj4 dal Casteller”. Boom di firme per la petizione: 50mila adesioni in meno di 4 ore (ed il totale supera quota 120mila)

TRENTO. Lo avevamo scritto già nelle scorse ore (Qui Articolo): la petizione lanciata su Change.org dalla sezione trentina dell'Organizzazione internazionale protezione animali per “salvare l'orsa Jj4 dal Casteller e dalla morte” ha avuto un grande successo. Ma a poco più di 24 ore dalla pubblicazione dell'appello (la prima condivisione sui canali social dell'associazione risale alle 14 di ieri, 18 aprile) il conteggio delle firme continua a salire ad un ritmo vertiginoso ed il totale delle adesioni ha ormai superato (alle 19) quota 120mila.

Visto e considerato che intorno alle 15 e 30 di oggi (19 aprile) il totale delle firme aveva di poco superato il totale di 70mila, questo significa che in meno di 4 ore la petizione dell'associazione animalista ha raccolto ben 50mila firme. Come riporta lo stesso sito, se la petizione dovesse superare le 150mila firme (e a vedere la crescita delle ultime ore il risultato pare decisamente a portata di mano), rientrerebbe tra le prime 100 nella storia di Change.org in Italia.

Come già riportato, nel testo della petizione l'Oipa si chiede innanzitutto se anche Jj4 (catturata la scorsa notte, mentre si trovava in compagnia dei suoi tre cuccioli e trasportata al Casteller) “subirà sedazioni con psicofarmaci? Molto probabile, perché provate ad immaginare un'orsa abituata a vivere nei boschi, privata dei suoi cuccioli, come potrà stare in una gabbia di cemento di 12 metri quadrati. Paga una politica fallimentare della Provincia di Trento”.

In sostanza l'associazione chiede la “liberazione della mamma orsa Jj4”, l'avvio di “politiche di gestione degli orsi del Trentino con coinvolgimento di esperti veri per strutturare un progetto sostenibile che crei le condizioni di convivenza consapevole uomini-orsi” e lo “stop alle procedure violente che riguardano propositi di abbattimento e cattura generalizzata degli orsi del Trentino”.