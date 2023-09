Scivola da una scala e muore infilzato da un palo. Trovato dalla moglie nel giardino di casa, è lutto sul Garda per Mauro Rudi Perini

GARDONE RIVIERA. E' stato trovato dalla moglie, infilzato al palo che sorregge la siepe del giardino. A perdere la vita, ieri, nella sua casa a Bornico, frazione di Toscolano Maderno, mentre stava facendo dei lavoretti di giardinaggio è stato Mauro Rudi Perini. L'uomo, 69 anni, era un bancario in pensione molto amato dalla comunità locale anche per la sua attività di volontariato. Era anche vicepresidente dell'associazione Don Ricchini, che si occupa di organizzare attività nella zona a favore della comunità.

Questo il pensiero dei membri del consiglio di amministrazione dell'associazione: ''Un gravissimo lutto ha colpito la nostra Associazione: un grande amico, il nostro Vice Presidente, per tutti Rudy, ci ha lasciato. Per la Sua importante presenza nell'associazione e nella Parrocchia ci lascia oggi un grandissimo vuoto, difficile da colmare. Della Sua generosità e del Suo altruismo rimane traccia indelebile nella nostra Comunità. Fasano piange un uomo speciale. Addolorati e profondamente colpiti ci stringiamo alla Sua famiglia, porgendo le più sincere e partecipate condoglianze''.

Ma cosa è successo? Perini, attorno a mezzogiorno di ieri, si stava occupando di alcune faccende in giardino. Stava potando delle piante e tagliando dei rami sporgenti dalla siepe che delimitava la sua proprietà. Era salito su una scala proprio per tagliare i rami più alti quando con ogni probabilità è scivolato. Perso l'equilibrio è caduto finendo infilzato sul palo della recinzione. Subito la moglie ha dato l'allarme ma per l'uomo non c'era più niente da fare.

Sul posto sono arrivati i sanitari, i vigili del fuoco di Salò e i carabinieri ma Perini era già deceduto. I militari dell'Arma hanno subito avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto, di un tragico incidente. ''Il nostro caro amico e Vicepresidente Rudy Perini riposa presso la casa del Commiato Visentini di Gardone - scrivono dall'associazione Don Ricchini -. Alle ore 17:00 di oggi vi sarà un momento di preghiera. Il rito funebre sarà domani alle 16;00 a Fasano: Il parcheggio della nostra sede rimarrà aperto e a disposizioni di tutti. Per sempre nel nostro cuore''.