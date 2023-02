Terremoto in Turchia, la Protezione civile del Trentino è arrivata al porto di Trieste (VIDEO). In serata il materiale per l'ospedale salperà verso Mersin

I 4 container con il materiale logistico richiesto dal governo di Ankara sono stati scaricati dai mezzi pesanti partiti questa mattina da Lavis e affidati al Dipartimento nazionale di Protezione civile. Messi a disposizione tende di diverse dimensioni, 200 brandine, generatori, sistemi di riscaldamento e materiale elettrico