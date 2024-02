Abbattimento M90, la protesta di Centopercentoanimalisti arriva al Festival di Sanremo: "Fermati a pochi passi dal teatro Ariston"

SANREMO. "In Trentino they kill bears and wolves", la protesta di Centopercentoanimalsiti arriva al Festival di Sanremo.

I militanti hanno cercato di entrare nella "zona di rossa" per esporre uno striscione scritto in lingua inglese contro la politica della Provincia di Trento e del residente Fugatti, ma sono stati fermati a pochi passi dall'Ariston dalle forze dell'ordine.

"Oltre alla vile e proditoria esecuzione di M90-Sonny - commentano i militanti di Centopercentoanimalisti - ricordiamo gli orsi assassinati apertamente o clandestinamente, quelli detenuti tutt'ora al Casteller, lo sterminio dei cervi dello Stelvio e le minacce ai lupi".

La tensione tra le associazioni animaliste e la Provincia di Trento si è ulteriormente alzata dopo l'uccisione di M90 negli scorsi giorni. Per sabato 10 febbraio è attesa a Trento una manifestazione nazionale.

Inoltre si prevede per sabato 2 marzo un'altra manifestazione. "I nostri militanti saranno al Casteller per un forte azione a difesa degli orsi reclusi e di tutti gli animali liberi".