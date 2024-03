Apertura galleria Adige/Garda, polemica fra Veneto e Trentino: ''il lago è già troppo pieno rischio esondazioni''. Ma Trento rassicura: si alzerà solo di 1 millimetro

Il livello del lago è da record per il periodo e per questo la diga di Salionze sta scaricando 150 metri cubi al secondo per ridurne la portata. La paura è che l'apertura (per ragioni di manutenzione) del tunnel scolmatore possa far risalire i livelli. Comunità del Garda, Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e Guardia Costiera hanno chiesto di spostare la manutenzione

TRENTO. Il lago è pieno come non mai e dalla Comunità del Garda, all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e alla Guardia Costiera tutti avrebbero chiesto al Trentino di non aprire la galleria Adige/Garda ma domani il tunnel scolmatore artificiale tornerà in funzione.

E' ancora una volta una polemica legata all'acqua quella che è scoppiata tra la Provincia di Trento e il Veneto e, se d'estate il casus belli è, solitamente, legato al fatto che manca, alla siccità (con il Trentino che trattiene la sua e il Veneto che chiede di ''aprire i rubinetti'' per sostenere l'agricoltura di pianura) questa volta la ragione è opposta. L'acqua c'è ed è pure troppa, il Garda è sopra i livelli di guardia, in buona parte del Veneto si sono verificate alluvioni anche molto gravi, ma il Trentino ha deciso lo stesso di aprire la galleria che collega l'Adige e il Lago di Garda andando, quindi, ad aggiungere acqua all'acqua.

Oggi l'Arena titolava ''Trento ignora gli appelli: la galleria Adige-Garda sarà riaperta'' e spiegava che l'Aipo (Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po) negli scorsi giorni aveva sconsigliato il Trentino ad aprire la galleria anche per mantenere una ''situazione di sicurezza a valle'' della diga di Salionze, da cui già si stanno scaricando 150 metri cubi al secondo. Il 28 febbraio, infatti, come il Dolomiti scrivevamo che ''nella giornata di oggi (mercoledì 28 febbraio) il livello d'altezza idrometrica nel Lago di Garda ha toccato i 140 centimetri, eguagliando quindi il massimo a livello storico (i dati partono dal 1950) registrato quasi 30 anni fa, nel 1997''. Un livello di riempimento record che ancora una volta è legato alla crisi climatica e all'aumento delle temperature: di fatto anche se ci si trovava a fine febbraio lo scioglimento di nevi e ghiacci era già in atto (fortunatamente sono cadute le nevicate degli ultimi giorni a creare un po' di nuova scorta per primavera e estate).

La Guardia Costiera, dal canto suo, non aveva escluso ''la possibilità di problematiche alla sicurezza della navigazione, nonché esondazioni in parti di lungolago già a rischio'', scriveva sempre l'Arena. Ma gli appelli non sono bastati. La Provincia di Trento ha deciso di tirare dritto. E così domani è previsto il ritorno in funzione della galleria Adige-Garda per le attività annuali di manutenzione dei dispositivi di apertura. L'obiettivo è di verificare e garantire l'efficienza dell'opera che serve a ridurre la portata di piena del fiume riversando parte del flusso nel lago.

Un'opera che viene utilizzata in caso di forte criticità e rischi per i territorio, utilizzata 13 volte a partire dagli anni Sessanta. L'ultima volta è stata aperta il 31 ottobre dell'anno scorso in piena emergenza meteo (secondo Verona in ritardo rispetto a quanto chiesto a danni, in parte, già fatti).

Le attività di manutenzione del tunnel scolmatore artificiale garantisce la sicurezza degli abitati della parte meridionale del Trentino e soprattutto della città di Verona sono previste nella settimana compresa tra il 4 e l'8 marzo.







Le operazioni, con il sollevamento delle paratoie in modalità alternata, saranno concentrate in poche ore e consentiranno di verificare la funzionalità e l'efficienza di tutte le componenti (meccaniche, elettroniche, hardware e software). Prima dell'apertura delle paratoie è prevista l'asportazione meccanica del materiale fangoso e limoso che si è accumulato nel bacino di ingresso a Mori, al fine di ridurre le dimensioni del "pennacchio" che si genererà allo sbocco della galleria nel lago di Garda.

Le attività di manovra prevedono l'apertura delle 4 luci, una alla volta, per circa 10-15 minuti, con portata media di circa 25 metri cubi al secondo; successivamente si procederà all'apertura contemporanea di tutte e quattro le paratoie per una decina di minuti, raggiungendo una portata massima di circa 100 metri cubi al secondo.







La Provincia di Trento sottolinea che ''le operazioni di apertura delle paratoie durano in totale 4-5 ore, e comportano l’immissione nel lago di Garda di una contenuta quantità d’acqua mista a limi e sabbie, che in considerazione della loro leggerezza generano un temporaneo "pennacchio" sulla superficie del lago, salvo poi affondare nelle sue acque. Il tutto avviene nel rispetto di precisi protocolli e procedure, tra cui il monitoraggio garantito dall'Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente che esegue controlli sulla qualità delle acque del fiume Adige e del lago di Garda''.

Le manovre per la manutenzione della galleria, spiega la Provincia, avverranno in un periodo nel quale il livello del lago risulta ben superiore allo zero idrometrico - in conseguenza delle recenti abbondanti precipitazioni - e va precisato che le manovre comporteranno l'immissione nel Garda di circa 340 mila metri cubi d'acqua, con un innalzamento del livello dello specchio d'acqua nell'ordine del millimetro, quindi praticamente impercettibile.