Arrestato un 22enne che si era messo a camminare sulle auto, il giovane è stato pizzicato a rubare un veicolo in una concessionaria

TRENTO. E' stato identificato e arrestato il 22enne responsabile del danneggiamento di alcune auto in via delle Orfane a Trento. Questa volta è stato sorpreso a rubare un veicolo in una concessionaria. Il giovane è stato condannato a un anno di reclusione.

Questi gli sviluppi dell'indagine dei carabinieri. Una meticolosa operazione con l'incrocio di immagini e dati, ma anche di attività informativa tra le vie del centro storico. "Nei quartieri più 'caldi' - spiega la nota - per i quali è stata dedicata una specifica task force".

La persona è stata identificata sabato scorso. Si tratta di un tunisino di 22 anni con vari precedenti, alcuni commessi a Trento: il 13 febbraio, ubriaco, aveva per esempio aggredito la pattuglia scagliando contro i militari e l'auto di servizio il sellino della propria bici e diversi oggetti che trovava nella sua fuga. In quell'occasione era stato fermato e bloccato mediante l'uso del taser.

Il 22enne è stato intercettato domenica da una pattuglia dei carabinieri perché è stato pizzicato nel tentativo di rubare un'auto in una concessionaria. Il titolare ha subito allertato le forze dell'ordine che sono intervenute per arrestare il giovane. E' stato portato alle camere di sicurezza del Comando di via Barbacovi. Oggi il giudizio in direttissima al Tribunale di Trento con la condanna a un anno di reclusione.