Caso di meningite meningococcica, 18enne ricoverata in rianimazione: allerta in Trentino e nel Bellunese, ecco i luoghi frequentati dalla ragazza

BELLUNO. Stamane è stata accolta dal Pronto soccorso di Feltre una diciottenne residente a Feltre con sintomatologia suggestiva per meningite. Le prime indagine laboratoristiche hanno consentito di diagnosticare una meningite meningococcica.

Si tratta di una giovane che frequenta l'istituto comprensivo Primiero indirizzo turistico dove sabato 16 marzo alla mattina ha fatto lezione. Sabato 16 marzo mattina ha fatto lezione all’istituto dove frequenta l’indirizzo turistico. Nella notte tra sabato 16 e domenica 17 marzo ha frequentato una discoteca a Tonadico di Primiero (raggiungendo la struttura in autobus). Lunedì 18 marzo, inoltre, è partita con i compagni di scuola per una gita scolastica in Germania, conclusasi sabato 23 marzo.

La giovante questa mattina è stata ricoverata nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Belluno con successivo trasferimento, a scopo precauzionale, in rianimazione. Le linee guida su questa malattia raccomandano la somministrazione di una dose di antibiotico, a scopo preventivo, ai contatti stretti scolastici ed extrascolastici del caso nei sette giorni precedenti l’inizio della sintomatologia (primi sintomi sabato 23 marzo).

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Apss di Trento curerà le attività di profilassi a favore dei contatti stretti residenti in Trentino o comunque connessi alla frequenza scolastica in Primiero. Lo stesso farà il Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss Dolomiti per i contatti stretti residenti in provincia di Belluno. In questo caso c'è un ambulatorio dedicato alla profilassi antibiotica all’Ufficio igiene di Via Borgo Ruga, 30 a Feltre operativo oggi 25 marzo 2024 dalle 15 alle 19 e domani 26 marzo 2024 dalle 9 alle 13.

Potranno accedere a questo ambulatorio, oltre alle persone specificamente convocate, i ragazzi che hanno condiviso i contesti sociali sopraindicati, con particolare riferimento alla festa in discoteca a Tonadico nella notte tra sabato 16 e domenica 17 marzo. Tramite la Direzione Prevenzione della Regione Veneto ed il Ministero della Salute sono state allertate le Autorità Sanitarie tedesche per la parte di competenza.

