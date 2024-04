Centrato da una Bmw mentre con lo scooter tornava a casa dal lavoro: la vittima è il 36enne Stefano Piergallini

Foto archivio a sinistra e a destra il giovane morto nell'incidente

SALO'. E' morto in un terribile incidente travolto da un'auto mentre lui era in sella al suo scooter e stava tornando a casa dal lavoro. A perdere la vita Stefano Piergallini, 36enne di Salò che ieri sera, intorno alle 22, stava percorrendo la provinciale 572, Desenzano-Salò.

Il terribile incidente è avvenuto nella zona di Padenghe sul Garda. L'esatta dinamica dello scontro frontale deve ancora essere ricostruita nel dettaglio ma, stando alle prime informazioni, l'auto, una potente Bmw serie3, si sarebbe trovata in fase di sorpasso quando si è verificato lo schianto. L'impatto è stato violentissimo tanto che lo scooter sarebbe stato trascinato per alcuni metri prima che l'auto riuscisse a fermarsi. Per il 36enne non c'è stato niente da fare finendo scaraventato sull'asfalto.

L'urto è stato estremamente violento e per l'uomo purtroppo, nonostante il rapido intervento sul posto della macchina dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare. Il personale sanitario, intervenuto anche con l'elisoccorso, ha dovuto dichiarare il decesso.

Subito per il conducente dell'auto sono scattate le analisi di rito (delle quali si attendono ancora gli esiti), con il ritiro della patente ed il sequestro del mezzo. Il giovane deceduto era molto conosciuto e amato sul Garda visto che il padre per anni ha gestito il bar ex Pretura di Salò.

I funerali del giovane si svolgeranno lunedì 15 alle 15 nel duomo di Salò.