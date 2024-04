Chiude già la statale di Folgaria, stop al traffico "per precauzione a causa delle forti piogge previste" e dopo le tante frane di roccia

Aperta da pochi giorni dopo i lavori di messa in sicurezza a causa dei crolli di roccia, la statale di collegamento con il Veneto viene chiusa in via precauzionale: "La decisione si è resa necessaria per ragioni di prudenza sulla base delle indicazioni del Servizio geologico"

FOLGARIA. Dopo quattro giorni chiude nuovamente la strada statale 350 di Folgaria e Valdastico. Nessun crollo di roccia ma una decisione presa "per ragioni di precauzione e sicurezza". Le previsioni meteo indicano precipitazioni marcate nelle prossime ore in Trentino. E vista l'instabilità e gli eventi degli ultimi mesi la scelta è di bloccare il transito dalla località Buse al confine provinciale con il Veneto.

"Il Servizio gestione strade - si legge nella nota della Provincia - ha disposto la chiusura dalle 19 di oggi, lunedì 22 aprile, della Ss350 di Folgaria e Valdastico dalla località Buse al confine provinciale. Lo stop rimarrà valido fino alle 7 di mercoledì 24 aprile, salvo un’evoluzione meteo sfavorevole".

La decisione di una chiusura temporanea del collegamento "si è resa necessaria come detto per ragioni di prudenza sulla base delle indicazioni del Servizio geologico. In ogni caso la situazione sarà monitorata in modo costante dalle strutture tecniche della Provincia".

La viabilità tra l'Alpe Cimbra e il Veneto è andata più volte in crisi negli ultimi mesi. Dopo gli imponenti crolli a novembre e febbraio, gli ultimi episodi si sono verificati nel week end di Pasqua (Qui articolo). Le strutture provinciali sono riuscite a mettere in sicurezza l'area in anticipo rispetto alla previsione del mese di lavori, ma ecco un altro stop, seppur precauzionale, della circolazione stradale.