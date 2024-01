Da solo nel bosco a fare legna si ferisce alla gamba ma riesce ad allertare i soccorsi: recuperato dall'elicottero boscaiolo 55enne

Ottenute le coordinate del punto, una squadra del soccorso alpino si è avvicinata con i mezzi per poi procedere a piedi nel bosco e raggiungere il 55enne di Vittorio Veneto, che si era ferito alla gamba dopo essere caduto

PIEVE DI CADORE. E' stato necessario l'intervento dell'elicottero per recuperare il boscaiolo rimasto ferito mentre stava facendo legna in località Nove, nel Vicentino. L'uomo, un 55enne di Vittorio Veneto aveva riportato un brutto trauma alla gamba dopo essere caduto mentre stava lavorando.

Verso le 12.30 il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è stato attivato, per intervenire in supporto dell'ambulanza e dell'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Ottenute le coordinate del punto, una squadra si è avvicinata con i mezzi per poi procedere a piedi nel bosco e raggiungere il 55enne di Vittorio Veneto, che si era ferito alla gamba dopo essere caduto.

Verricellati medico e tecnico di elisoccorso nelle vicinanze, sono state prestate le prime cure al boscaiolo, che era da solo al momento dell'incidente ed è riuscito a chiamare i soccorsi autonomamente. Una volta imbarellato, l'uomo è stato sollevato a bordo dallo spiazzo aperto dai soccorritori per facilitare le operazioni di recupero e trasportato all'ospedale.