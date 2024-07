E' tornata la tradizione della "Barca di San Pietro", una storia antichissima

TRENTO. Si tratta di un’antichissima tradizione di cui si sono perse le origini ma si pensa che sia stata diffusa in Italia attorno al XVIII secolo dai monaci Benedettini. È la tradizione della barca, o veliero, di San Pietro, diffusa in tutto il Nord Italia in particolare nelle regioni di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino, Lombardia, Liguria e Piemonte.



Nella notte fra il 28 e il 29 giugno, festività dei santi Pietro e Paolo, si riempie un contenitore di vetro con dell’acqua, all’interno di esso vi si versa l’albume di un uovo (la parte chiara), dopodiché si pone il contenitore all’esterno dell’abitazione e si aspetta.

Secondo la tradizione canonica il contenitore andrebbe lasciato all’aperto per poter assorbire la rugiada del mattino. Comunque, il giorno seguente, all’interno del contenitore dovrebbero essersi formate delle strutture che riproducono le vele delle barche. Se sono aperte, allora arriveranno giornate di sole, se al contrario sono piccole e chiuse, bisogna aspettarsi maltempo. Per alcuni, le vele dispiegate indicavano anche un segno di abbondanza e prosperità.

Il rito, fortemente legato al mondo rurale e contadino, affonda le sue radici nella figura dell’apostolo Pietro che soffiando nel contenitore farebbe assumere all’albume la conformazione di una barca, questo perché per la tradizione religiosa prima di diventare un discepolo di Gesù l’apostolo faceva il pescatore.

Ai tempi dell’emigrazione italiana il rito era utilizzato prima di una partenza come buon auspicio per coloro che si preparavano a partire per le Americhe in cerca di fortuna. Una superstizione quindi, nata come forma devozione verso un santo cristiano ma, come spesso accade, sedimentatasi nella tradizione popolare e reinterpretata in chiave propiziatoria per diverse attività.