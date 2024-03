G7 al via, Trento blindata: in arrivo le delegazioni ministeriali per il summit mondiale, massima sicurezza in città. Strade chiuse e divieti di sosta, ecco cosa accadrà

TRENTO. Divieti di sosta e di transito, limitazioni, chiusura degli uffici. E' una Trento nella massima sicurezza quella che oggi ospiterà il G7.

Il summit mondiale vedrà ministri e delegati e riunisce Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America. Al gruppo partecipa anche l’Unione Europea, rappresentata ai vertici dal Presidente del Consiglio europeo e dal Presidente della Commissione europea.

Dopo l'appuntamento già avvenuto ieri a Verona oggi l'incontro ministeriale G7 a Trento sarà presieduto dal Sottosegretario di Stato per l'Innovazione Tecnologica, il senatore Alessio Butti. Il tema è quello della promozione dello sviluppo e l'uso sicuro e affidabile dei sistemi di intelligenza artificiale (IA), con un focus particolare dell’utilizzo della IA sul settore pubblico.

Al termine dell'incontro ministeriale a Trento, i membri del G7 adotteranno la Dichiarazione dei Ministri dell’Industria, della Tecnologia e del Digitale.

L'apparato di sicurezza messo in campo è davvero imponente. La Protezione civile del Trentino fin dal primo mattino di oggi attiverà una sala operativa alla caserma dei vigili del fuoco in piazza Centa per presidiare lo svolgimento della riunione ministeriale in programma a palazzo Geremia, palazzo Thun e nella sede della Provincia di piazza Dante. La sala operativa provinciale lavorerà in parallelo con quella in servizio in Questura.

In un’area ristretta del centro città sono stati rimossi anche i plateatici e vietata la sosta e, nel momento clou dell'evento, pure il transito pedonale potrà subire alcune limitazioni. L'invito per oggi è quello di privilegiare l’uso dei mezzi pubblici.

“Trento è stata scelta dal Governo italiano come sede di questo vertice – ha spiegato il sindaco Franco Ianeselli - anche grazie all’eccellenza dell’università e dei centri di ricerca trentini. È dunque un motivo d’orgoglio per la città, che però domani vivrà una giornata difficile dal punto di vista del traffico”.

PRIMA FASE

A partire dalle 22 di ieri sera è iniziata la fase preparatoria caratterizzata da una perimetrazione del territorio urbano, all’interno della quale è previsto lo svolgimento dei i vari incontri legati all’evento.

I provvedimenti adottati sono quelli della rimozione dei cantieri edili, dei plateatici e le limitazioni dell'area di sosta. Il divieto di sosta riguarda i veicoli non autorizzati e non facenti parte dell’organizzazione.

All’interno dell’area sarà vietata la sosta anche ai residenti. Nella zona è consentito l’accesso ai veicoli che devono effettuare gli approvvigionamenti agli esercizi commerciali e ai pubblici esercizi ma solo dalle ore 3 alle 5. Tutti gli accessi saranno presidiati nell’arco delle 24 ore da personale qualificato.

E' stabilito il divieto di sosta e fermata dalle ore 22 di ieri, giovedì 14 marzo alle ore 19 di oggi venerdì 15 marzo sulle seguenti vie: Alfieri, Belenzani, Piazza Duomo, Cavour, Orfane, Roma, Piazza Portela, Via Prepositura, Via S.Giovanni, Piazzetta 2 settembre, Piazza S. Maria Maggiore, Pozzo, Pasi, Manci, S. Pietro, Battisti, Oriola, Oss Mazzurana, Orne, Diaz, Lodron, Garibaldi, Verdi (da via Rosmini a P. Duomo). Piazza Dante, Via Torre Vanga (tra Via Pozzo e Via Alfieri), Via Torre Verde (tra via Alfieri e Via Gazzoletti), Via Gazzoletti, Via Vannetti, Via Romagnosi (tra Via Petrarca e Via Dogana).

L'ARRIVO DELLE DELGAZIONI (Dalle 8,15 alle 10)

In questa fascia oraria è previsto l'arrivo delle delegazioni. Sono predisposti deviazioni e divieti di circolazione su alcune vie per garantire l'accesso alle zone dove si terranno gli incontri.

Dalle 8.15 alle 10 ci sarà il transito limitato sulla tangenziale (statale 12) per i veicoli provenienti da Sud con deviazione del traffico su via Nazionale a Mattarello e per i veicoli provenienti da Nord con deviazione su via Sanseverino (uscita 4) con possibilità di prosecuzione verso Ravina o re-immissione in direzione sud.

Vietato il transito sulla statale 12 in direzione nord dalla rotatoria di via Marinai d’Italia fino all’uscita 6 (Piedicastello).

In città divieto di transito in via Druso, ponte San Giorgio, via Fratelli Fontana, via Segantini, via Vannetti, piazza Dante, via Dogana, via Pozzo, via Torre Vanga (da via Pozzo a via Alfieri), via Torre Verde (fino a via Gazzoletti), via Romagnosi (da via Petrarca a via Segantini). Il traffico ordinario viene deviato sulle vie limitrofe. Il casello autostradale di Trento sud rimarrà chiuso dalle 8.15 alle 10 sia in uscita che in entrata. Dalle ore 8 alle 10 si verificheranno significativi rallentamenti su tutta la tangenziale e sulle vie urbane.

MASSIMA SICUREZZA DURANTE L'EVENTO

In questa fase è confermato il divieto di sosta e fermata fino alle 19 di venerdì 15 marzo sulle vie precedentemente indicate (via Alfieri, via Belenzani, piazza Duomo, via Cavour, via Orfane, via Roma, piazza Portela, piazza Santa Maria, via Pozzo, piazza Pasi, via Manci, via San Pietro, piazza Battisti, via Oriola, via Oss Mazzurana, via Orne, via Diaz, piazza Lodron, via Garibaldi, via Verdi, via Torre Vanga, via Torre Verde, via Gazzoletti, via Vannetti, via Romagnosi, piazza Dante).

Sarà vietato il transito dalle ore 5.30 alle 19 di venerdì 15 marzo in via Alfieri, via Belenzani, piazza Duomo, via Cavour, via Orfane, via Roma, piazza Portela, piazza Santa Maria, via Pozzo, piazza Pasi. L’accesso pedonale è consentito con restrizioni in via Belenzani.

LA RIPARTENZA DELLE DELGAZIONI

L'ultima fase del piano di sicurezza avrà inizio alle 16 fino alle 19 ed è la fascia di ripartenza delle delegazioni di Trento.

Sono attuate delle deviazioni e dei divieti di circolazione su alcune vie per garantire la ripartenza delle delegazioni. Ci sarà il divieto di transito veicolare su via Romagnosi, Vannetti, Fontana, Ponte S. Giorgio, Druso, Ponte e via Berlino. Verranno chiusira gli accessi alla tangenziale in direzione sud 6 e 6 A e in direzione nord 6.

È sempre garantito l’accesso pedonale alla stazione ferroviaria, alla Trento Malè e alla stazione delle autocorriere. Saranno spostati i capolinea del trasporto pubblico urbano da via Dogana (stazione ferroviaria) a via Segantini e da piazza Dante (Regione) e via Gazzoletti a via Torre verde

I taxi faranno servizio dalla stazione ferroviaria con percorsi alternativi e deviazioni. Durante la giornata di venerdì resteranno chiusi gli uffici comunali di via Belenzani, via Roma, via Alfieri e piazza Dante: dall’ufficio relazioni con il pubblico alla biblioteca (sede centrale e palazzina Liberty), dai Servizi per l’Infanzia all’ufficio Canoni e tariffe. Le due sedi della biblioteca chiuderanno.