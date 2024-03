Dai parcheggi off limits alle deviazioni del traffico, città blindata per il G7. Ecco i provvedimenti per il vertice sull'Ai e cosa comporteranno per i cittadini

TRENTO. Il parcheggio di via Romagnosi off limits e alcuni accessi sono possibili solo a piedi. La città sarà blindata per il G7 sull'intelligenza artificiale. Sono diverse le misure prese da Provincia e da Comune in occasione dell'evento che riunisce Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America.

Nelle prossime ore è attesa nel capoluogo la premier Giorgia Meloni (martedì 12 marzo) mentre per venerdì via libera al forum sull'intelligenza artificiale. La società Trentino Trasporti informa che in occasione della riunione ministeriale industria e tecnologia digitale G7 dalle 20 di martedì 12 alle 6.30 di sabato 16 marzo il parcheggio di via Romagnosi sarà chiuso al pubblico. In questo periodo la struttura deve essere liberata da tutti i veicoli, le auto presenti dopo le 20 di martedì saranno rimosse.

Invece dalle 6 alle 19 di venerdì 15 marzo il parcheggio di via Dogana e la stazione ferroviaria della Trento-Malè sarà accessibile solo a piedi. Nel periodo indicato i veicoli presenti non potranno lasciare il parcheggio.

Sono poi previste alcune modifiche alla circolazione e alcune deviazioni che interessano la tangenziale e le vie del centro storico. In un’area ristretta della città vengono rimossi anche i plateatici e vietata la sosta e, nel momento clou della manifestazione, pure il transito pedonale può subire alcune limitazioni.

Le persone che, venerdì 15 marzo, hanno la necessità di raggiungere Trento in auto, il consiglio della polizia locale è quello di arrivare entro le 8, in modo da non incappare nelle limitazioni al traffico. In alternativa, si suggerisce di privilegiare l’uso dei mezzi pubblici.

Ecco in dettaglio i provvedimenti

Fase preparatoria degli eventi (dalle 22 di giovedì 14 alle 19 di venerdì 15 marzo)

In questa fase sarà delimitato lo spazio in cui si svolgeranno i diversi incontri del G7. Si tratta dell’area compresa nel perimetro delimitato da via Romagnosi, via Dogana, piazza Dante, via Pozzo, via Orfane, via Cavour, piazza Duomo, via Garibaldi, via Oss Mazzurana e via Alfieri. In questa parte di città è prevista la rimozione dei cantieri edili (già dal 13 marzo ne saranno tolti quattro, tre privati e uno comunale) e dei plateatici (dalle 15 di giovedì 14 marzo).

Sarà vietata la sosta (dalle 22 del 14 marzo) in via Alfieri, via Belenzani, piazza Duomo, via Cavour, via Orfane, via Roma, piazza Portela, piazza Santa Maria, via Pozzo, piazza Pasi, via Manci, via San Pietro, piazza Battisti, via Oriola, via Oss Mazzurana, via Orne, via Diaz, piazza Lodron, via Garibaldi, via Verdi, via Torre Vanga, via Torre Verde, via Gazzoletti, via Vannetti, via Romagnosi, piazza Dante. Il divieto di sosta riguarda i veicoli non autorizzati e non appartenenti a soggetti coinvolti nell’organizzazione.

All’interno della zona sarà vietata la sosta anche ai residenti, per i quali si sta valutando l’utilizzo di aree di parcheggio alternativo. È consentito l’accesso ai veicoli che devono rifornire gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi (solo dalle 3 alle 5.30 di venerdì 15 marzo). Tutti gli accessi saranno presidiati nell’arco delle 24 ore da personale qualificato. Nella zona non saranno consentite occupazioni di suolo pubblico (ad eccezione degli spazi concessi all’Organizzazione) né ampliamenti di quelle esistenti.

Seconda fase: arrivo delle delegazioni (dalle 8.15 alle 10 di venerdì 15 marzo)

In questa fase sono previsti divieti di circolazione e deviazioni su alcune strade. Il transito sarà limitato sulla tangenziale (statale 12) per i veicoli provenienti da Sud con deviazione del traffico sulla via Nazionale a Mattarello e per i veicoli provenienti da Nord con deviazione del traffico sulla via di Sanseverino (uscita 4). Sarà inoltre del tutto vietato il transito veicolare sulla statale 12 in direzione Nord dalla rotatoria di via Marinai D’Italia fino all’uscita 6 (Piedicastello). Sempre nell’orario indicato, in città è previsto il divieto di transito in via Druso, ponte San Giorgio, via Fratelli Fontana, via Segantini, via Vannetti, piazza Dante, via Dogana, via Pozzo, via Torre Vanga da (Pozzo a via Alfieri), via Torre Verde (fino a via Gazzoletti), via Romagnosi (da via Petrarca a via Segantini). Il transito del traffico ordinario viene deviato sulle vie limitrofe ed esterne all’area.

Terza fase: evento in corso

In questa fase è confermato il divieto di sosta e fermata fino alle 19 di venerdì 15 marzo sulle vie precedentemente indicate (via Alfieri, via Belenzani, piazza Duomo, via Cavour, via Orfane, via Roma, piazza Portela, piazza Santa Maria, via Pozzo, piazza Pasi, via Manci, via San Pietro, piazza Battisti, via Oriola, via Oss Mazzurana, via Orne, via Diaz, piazza Lodron, via Garibaldi, via Verdi, via Torre Vanga, via Torre Verde, via Gazzoletti, via Vannetti, via Romagnosi, piazza Dante).

Sarà vietato il transito dalle 5.30 alle 19 di venerdì 15 marzo in via Alfieri, via Belenzani, piazza Duomo, via Cavour, via Orfane, via Roma, piazza Portela, piazza Santa Maria, via Pozzo, piazza Pasi. L’accesso pedonale è consentito con restrizioni in via Belenzani. Sarà vietato il transito anche pedonale durante le fasi di arrivo e partenza delle delegazioni in via Alfieri, via Belenzani, via Cavour, via Orfane, via Pozzo, via Dogana, piazza Dante. Nelle restanti zone del centro storico l’accesso pedonale è consentito.

Quarta fase: partenza delle delegazioni

In questa fase sono previsti deviazioni e divieti di circolazione su alcune vie per garantire la partenza delle delegazioni. A partire dalle 16 e fino alle 18 circa di venerdì 15 marzo sarà vietato il transito veicolare in via Romagnosi, via Vannetti, via Fontana, ponte San Giorgio, via Druso, via Berlino. Inoltre saranno chiusi gli accessi 6 e 6 A della tangenziale in direzione Sud, il 6 in direzione Nord.

È sempre garantito l’accesso pedonale alla stazione ferroviaria, alla Trento Malè e alla stazione delle autocorriere. Saranno spostati i capolinea del trasporto pubblico urbano da via Dogana (stazione ferroviaria) a via Segantini e da piazza Dante (Regione) e via Gazzoletti a via Torre verde. I taxi faranno servizio dalla stazione ferroviaria con percorsi alternativi e deviazioni.

Altri provvedimenti

Chiusure uffici comunali e sospensione servizi pubblici

Durante la giornata di venerdì resteranno chiusi gli uffici comunali di via Belenzani, via Roma, via Alfieri e piazza Dante: dall’Ufficio relazioni con il pubblico alla Biblioteca (sede centrale e palazzina Liberty), dai Servizi per l’infanzia all’ufficio Canoni e tariffe. Le due sedi della biblioteca chiuderanno in anticipo (alle 15.30) anche giovedì 14.

Venerdì 15 marzo in via Alfieri, via Belenzani, piazza Duomo, via Cavour, via Orfane, via Roma, piazza Portela, piazza Santa Maria, via Pozzo, piazza Pasi sarà sospesa la raccolta dei rifiuti che sarà recuperata nella giornata di sabato mattina per le utenze non domestiche (Dolomiti Ambiente consegnerà un avviso invitando a non esporre i cassonetti nella giornata di venerdì). Anche le isole ecologiche saranno svuotate sabato mattina, mentre per le utenze domestiche con spazi di deposito rifiuti privati la raccolta sarà anticipata alla mattina di mercoledì 13 marzo.