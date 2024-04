''Gardone Riviera nuovo cuore del motorismo internazionale'', l'assessora della Lombardia lancia l'idea (anni '80) di acchiappare turisti con i gas di scarico

GARDONE RIVIERA. ''Gardone Riviera nuovo cuore del motorismo internazionale'', queste le parole dell'assessora al turismo, marketing territoriale e moda della Regione Lombardia, Barbara Mazzali, per lanciare un novo modello di business per la sponda bresciana del lago di Garda. Qualcosa che ha più a che fare con gli anni '80 che con il 2024 ma tant'è, queste sono le idee che emergono a livello politico. ''Le gare motoristiche sono una tradizionale leva attrattiva per migliaia di turisti – osserva Mazzali -. In una zona come il Lago di Garda, già punto di riferimento di migliaia di visitatori esteri, il nuovo evento motoristico ‘targato Made in Italy’, può essere amplificato dalla fama e dalla bellezza dei luoghi che fanno da sfondo alla competizione”.

Luoghi che certamente beneficeranno dei tubi di scappamento delle ''gare motoristiche'' con i turisti stranieri che, altrettanto certamente, non potranno che 'ammirare' il genio italico che si inquina e inquina le proprie bellezze pur di compiacerli. “Il ‘Concorso d’Eleganza Vittoriale’ - continua l'assessora - punta a diventare punto di riferimento internazionale per il motorismo storico, qui, nel cuore di una delle aree più turistiche d’Europa, il Lago di Garda”. E queste parole sono state pronunciate direttamente a bordo di un’auto storica che oggi ha dato il via alla prima edizione del Concorso d’ eleganza al Vittoriale degli italiani che si tiene oggi a Gardone Riviera (BS) al complesso monumentale del Vittoriale degli Italiani.

La competizione prevede la partecipazione di circa trenta autovetture, quindici moto storiche, dieci velivoli (tra idrovolanti e aeroplani) e dieci imbarcazioni d’epoca, provenienti da Italia ed Europa. Nel quadro del concorso, dice ancora l’assessore, “il complesso monumentale del Vittoriale degli italiani, voluto dal celebre poeta Gabriele d’Annunzio, si erge anche a simbolo di una italianità che trova la sua unicità in ciò che oggi qui si vede e si tocca con mano: ingegno, cultura, bellezza ed eleganza”. E meno male, viene da dire.

I velivoli sorvoleranno lo specchio d’acqua antistante la darsena di Torre San Marzo, sotto il Vittoriale, per poi fare rientro nella base aerea di partenza o, per quanto concerne gli idrovolanti, ormeggiare nella darsena stessa. Là dove approderanno altresì le imbarcazioni d’epoca in gara. Sarà invece possibile ammirare vetture e moto d’epoca presso le aree dedicate del Vittoriale, allestite per l’evento. Insieme all’assessora, tra le numerose personalità presenti, anche Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale, che fin da subito ha sostenuto la manifestazione organizzata dall’associazione Jurassic Car Club Tatius Nubladus, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo della Regione Lombardia, dei comuni di Gardone Riviera e Castel D’Ario, ACI (Automobile Club Italia) e ACI Storico e con il partenariato dell’Associazione Internazionale Motorismo, The Secret Gate e di SARA Assicurazioni e Unidea Assicurazioni.