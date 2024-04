Turismo, Tremosine sul Garda nella top ten dei borghi più visitati d'Italia (e un'altra 'perla' del Benaco bresciano è in 13esima posizione)

TRENTO. Tremosine sul Garda e Gardone Riviera tra i borghi più visitati d'Italia: le due località sulla sponda bresciana del Garda hanno conquistato rispettivamente l'ottavo ed il 13esimo posto (su 355) nella lista stilata dall'Istat.

I dati sono stati presentati in occasione della 24esima Assemblea nazionale dei borghi più belli d'Italia, svoltasi negli scorsi giorni. Lo studio ha rilevato che i 20 borghi italiani più turistici raccolgono circa il 53,4% delle presenze totali, pari a circa 10 milioni di presenze (a livello regionale, in termini di visitatori ai primi posti insieme alla Lombardia, alla Toscana, alla Liguria e alle Marche c'è anche il Trentino Alto Adige).

“In questi numeri – spiegano le autorità lombarde – si inserisce la performance lombarda con Tremosine sul Garda nella 'top 10', all'ottavo posto, con 349.958 presenze turistiche, e Gardone Riviera, tredicesima con 246.890 presenze”.

“Il risultato di Tremosine sul Garda – ha commentato l'assessora regionale al Turismo Barbara Mazzali - ci riempie di orgoglio dimostrando che la Lombardia è un riferimento importante anche per il turismo dei borghi, sempre più in crescita”. Tremosine sul Garda, ha aggiunto l'assessora: “E' un gioiello incastonato tra lago e cielo, raggiunto ogni anno da migliaia di turisti, per la magica vista che si gode dalle tante terrazze, la maestosità della Strada della Forra e la ricchezza naturalistica del suo entroterra. Ma a questo risultato concorre senza dubbio il grande lavoro svolto quotidianamente da tanti operatori locali, tra cui l’infopoint regionale gestito dalla locale Pro Loco che instancabilmente promuove questa bella località attraverso molteplici mezzi, online e offline, in collaborazione con il portale InLombardia”.

Mazzali ha poi espresso altrettanta soddisfazione per il posizionamento di Gardone Riviera dove “ad attrarre è indubbiamente il Vittoriale, complesso monumentale fatto realizzare a Gardone Riviera negli anni Venti del Novecento dal poeta Gabriele d'Annunzio, ma ancora una volta a conquistare è il nostro spettacolare Lago di Garda”.