Grandi carnivori, Failoni incontra una delegazione francese: “Troviamo una strategia comune per una revisione della direttiva europea”

TRENTO. “Troviamo una strategia comune al fine di promuovere una revisione della direttiva europea in materia”. È questo, in sintesi, l'invito rivolto questa mattina dall'assessore provinciale alle foreste, caccia e pesca Roberto Failoni nell'incontro che si è tenuto tra i vertici della Pat e una delegazione del dipartimento francese dell'Ariège per confrontarsi sulla gestione dei grandi carnivori sul territorio.

Secondo la Provincia di Trento infatti: “I predatori rappresentano una presenza che condiziona la vita delle popolazioni delle terre alte in entrambi i territori, dove i plantigradi sono stati reintrodotti nell'ambito di due distinti progetti europei. Trentino e Ariège affrontano infatti problematiche molto simili”. L'incontro si è tenuto in mattinata nella sede di Trentino Marketing, dove la delegazione dei Pirenei guidata dal direttore generale servizi Francis Dejean ha incontrato, oltre all'assessore Failoni, anche il dirigente del servizio faunistico Alessandro Brugnoli, la dirigente dell'Umse supporto in materia di foreste e difesa del suolo Ilaria Viola e la digital Communication manager di Trentino Marketing, Chiara De Pol.

L'invito dell'assessore Failoni è arrivato insieme al ringraziamento per il comitato Insieme per Andrea Papi e per la famiglia Papi, che hanno favorito l'incontro. Nel corso della discussione, continua la Pat, l'assessore: “Ha evidenziato come la nuova legge provinciale approvata a inizio settimana in Consiglio provinciale (dopo una lunghissima discussione in aula, vista la previsione della possibilità di abbattere fino a 8 orsi all'anno ndr) voglia garantire la sicurezza delle persone e prevenire ulteriori gravi danni alle colture, agli allevamenti e all'apicoltura, attraverso l'abbattimento degli esemplari problematici e pericolosi pur garantendo la conservazione della specie”.

I tecnici provinciali hanno messo in luce le diverse iniziative di gestione dei grandi carnivori presenti in Trentino ed in particolare degli orsi che, secondo l'ultimo monitoraggio genetico, sono pari a un centinaio di adulti. “La Provincia autonoma di Trento – continuano le autorità – fornisce in comodato d'uso gratuito le recinzioni elettriche e finanzia l'acquisto di cani da guardiania a difesa del bestiame. Sono inoltre in fase avanzata di sostituzione i bidoni anti-orso nei centri abitati dei territori a più alta presenza di plantigradi, mentre proseguono attraverso diversi canali le iniziative di comunicazione e informazione”.

“Di fronte alla presenza di esemplari problematici – dice la Pat – l'Amministrazione segue quanto previsto dal Pacobace con il radiocollaraggio, le dissuasioni e infine la rimozione. Proprio in tema di abbattimento e captivazione degli orsi confidenti, la Provincia ritiene che le due misure siano equivalenti. Sarà la Corte di giustizia europea a pronunciarsi in merito”.

“La situazione che voi state vivendo – ha detto il direttore generale servizi Francis Dejean – è del tutto simile a quella che stiamo affrontando noi nel dipartimento di Ariège. Grazie a questo incontro abbiamo potuto approfondire l'esperienza locale di gestione e di tutela delle attività economiche e sociali nei territori del Trentino. Faremo tesoro di quanto abbiamo appreso qui, mettendo in cantiere le necessarie azioni per informare e proteggere. La creazione di una sinergia tra le regioni che vivono queste problematiche è estremamente importante”.