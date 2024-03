Lupo confidente ancora vicino alla case (VIDEO), i forestali gli sparano due proiettili di gomma e lui riscappa nel bosco

POZZA DI FASSA. E' stato allontanato con dei pallettoni di gomma il lupo confidente che ormai da tempo si aggira vicino alle abitazioni della Val di Fassa. Oggi, infatti, si è manifestato a Pera di Fassa sfilando tra le vie del centro abitato non lontano da una scuola e poi lungo la ciclabile. L'esemplare si è ormai abituato alla presenza dell'uomo come era stato mostrato chiaramente qualche settimana fa da un video nel quale il lupo seguiva a stretta distanza una mamma con bambino nel passeggino in pieno giorno e in un contesto dove le persone erano molte e passeggiavano o sciavano.

Insomma un contesto che un lupo dovrebbe totalmente evitare vista la natura schiva di questi splendidi animali. E dopo quella vicenda Luigi Boitani, professore ordinario di Zoologia alla Sapienza di Roma ma anche Presidente della Large Carnivore Initiative for Europe, aveva spiegato a il Dolomiti che ''per prima cosa questo lupo va tolto dalla natura. Che vada catturato o abbattuto dipende dai mezzi che si vogliono usare e dalle decisioni che vuole adottare il Trentino. Se qualcuno l'ha nutrito è un cretino o una cretina irresponsabile che l'ha condannato”.

Oggi, intanto è stato messo in atto un intervento (riuscito) di dissuasione come spiega la Provincia. ''Intervento di dissuasione su un lupo che, nella tarda mattinata di oggi, si aggirava nei pressi del centro abitato di Pera di Fassa. L’animale è scappato nel bosco dopo essere stato colpito per due volte con munizioni di gomma dal personale del Corpo forestale trentino, allertato da alcuni abitanti. Si ritiene possa trattarsi dello stesso animale che più volte, nel corso dell’inverno, ha manifestato comportamenti confidenti nella stessa zona e che è già stato oggetto di tentativi di dissuasione. L’invito è di non attirare animali selvatici - né in montagna né nelle aree urbane - perché potrebbero perdere la naturale diffidenza verso gli esseri umani''.