Rsa, il viaggio in Danimarca di Upipa diventa un caso. L'attacco di Parolari: "Costerà 45 mila euro. E' opportuno nel momento in cui si chiedono sacrifici alle famiglie?"

La consigliera del Partito Democratico in una nota critica la spesa e chiede maggiore attenzione: "Anziché andare in gita in quaranta si mandi una delegazione ristretta che abbia il compito, poi, di restituire quanto visto"

TRENTO. “Ci si chiede se in questo particolare momento storico e, in particolare, nel momento in cui si chiedono sacrifici alle famiglie che hanno i loro cari in Rsa sia opportuno mettere a carico delle stesse famiglie un costo significativo per permettere a quaranta amministratori trentini (in media uno per Apsp) di visitare una realtà europea. Perché, di fatto, il costo di questa uscita è coperto dalle rette alberghiere”.

A dirlo è la consigliera provinciale del Partito Democratico Francesca Parolari che, attraverso una nota, punta il dito contro il viaggio studio organizzato da Upipa in Danimarca per una quarantina di amministratori di APSP per “conoscere e comparare i servizi sociali e socio-sanitari erogati agli anziani in Danimarca”.

IL VIAGGIO

Secondo quanto ricostruito da Parolari, ex presidente di Upipa, una quarantina fra presidenti, consiglieri e direttori di Apsp, fra il 24 e il 27 aprile avranno l’opportunità di conoscere il sistema di welfare danese. Costo a persona compreso fra 800 euro e 1.050 euro ( +120 euro se si vuole la singola), a seconda del contributo che sarà concesso dalla Regione cui è stato richiesto un finanziamento. Totale circa 45 mila euro.

“Il confronto con altre realtà – spiega Parolari - è senz’altro opportuno ed anzi è auspicabile nel momento in cui è evidente a tutti che il sistema dell’assistenza trentino non è più in grado di rispondere ai bisogni ed è in forte difficoltà anche a causa dell’assenza totale di strategia e di programmazione da parte della politica provinciale che abdica alla sua funzione di indirizzo e controllo e interviene solo per rispondere alle emergenze e coprire, malamente, i buchi di bilancio”.

Ben venga quindi l’aprirsi alle migliori esperienze europee alla ricerca di idee che l’autonomia trentina, per come è gestita oggi, non è assolutamente in grado di produrre.

“Ci si chiede – continua Parolari - peraltro se in questo particolare momento storico e, in particolare, nel momento in cui si chiedono sacrifici alle famiglie che hanno i loro cari in Rsa sia opportuno mettere a carico delle stesse famiglie un costo significativo per permettere a quaranta amministratori trentini (in media uno per Apsp) di visitare una realtà europea. Perché, di fatto, il costo di questa uscita è coperto dalle rette alberghiere. Le rette coprono infatti il costo dei direttori, che partecipano alla visita in orario di lavoro quindi sono “in missione”, ed anche il costo della quota per viaggio, vitto e alloggio degli stessi Direttori e degli Amministratori”.

Se, come detto, è buona cosa che, se non si è in grado di essere innovativi da sé, almeno si riesca a copiare da altri le buone pratiche, la consigliera del Pd chiede una maggiore attenzione alle spese. “Anziché andare in gita in quaranta – scrive in una nota - si mandi una delegazione ristretta che abbia il compito, poi, di restituire quanto visto. Oppure si utilizzino le moderne tecnologie che permettono di vedere e parlarsi anche a distanza, senza per questo viaggiare e alloggiare tutti in albergo, a spese delle famiglie utenti. Oppure, altra residuale ipotesi, se proprio si vuole andare ognuno paghi personalmente la propria quota. La sostenibilità di un sistema sottoposto a fortissimo stress dipende anche dalla sua credibilità, che non è una variabile indipendente. Occorre, infatti, essere credibili nel momento in cui devono affrontare momenti di difficoltà e si chiede la collaborazione da parte di tutti per superarli. Credibilità che occorre recuperare” conclude.