Sabato riapre la statale 350 della Valdastico che collega il Veneto a Folgaria, Lavarone e Luserna. La strada era chiusa dopo la frana caduta nella notte tra l'11 e il 12 febbraio

La strada, come è noto, era stata chiusa in località Busatti: lo scorso 22 febbraio era stato fatto brillare, con 80 chilogrammi di esplosivo, il diedro di circa 400 metri cubi rimasto in bilico, che ancora incombeva in parete

FOLGARIA. Riaprirà al traffico nella mattinata di sabato 23 marzo la statale 350 della Valdastico, che collega il Veneto all'Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna.

L'intervento di ripristino e messa in sicurezza, resosi necessario dopo che la strada è stata colpita da una frana nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 febbraio, si sta per concludere nel pieno rispetto della tabella di marcia, come aveva annunciato nei giorni scorsi il presidente della Pat Maurizio Fugatti.

La conferma arriva dai tecnici del servizio opere stradali e ferroviarie, servizio gestione strade e servizio geologico della provincia di Trento, che oggi - martedì 19 marzo - hanno effettuato un sopralluogo sul luogo dei lavori.

La strada, come è noto, era stata chiusa in località Busatti: lo scorso 22 febbraio era stato fatto brillare, con 80 chilogrammi di esplosivo, il diedro di circa 400 metri cubi rimasto in bilico, che ancora incombeva in parete.